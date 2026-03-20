Ícone de filmes de ação dos anos 1980 e artista marcial mundialmente famoso, Chuck Norris morreu aos 86 anos na manhã de quinta-feira (19). A informação foi compartilhada nesta sexta-feira (20) no perfil do artista no Instagram.

No texto, a família de Norris explica que optou por manter as circunstâncias da morte privadas, mas que "ele estava rodeado por sua família e em paz". "É com grande pesar que nossa família comunica o falecimento repentino de nosso amado Chuck Norris, na manhã de ontem (quinta-feira)", afirma o comunicado.

"Para o mundo, ele era um artista marcial, ator e um símbolo de força. Para nós, ele era um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível e o coração de nossa família".



Norris havia sido hospitalizado recentemente na ilha de Kauai, no Havaí. A informação sobre a internação após uma emergência médica foi divulgada na quinta-feira, sem especificar a causa ou o estado de saúde do ator.

Trajetória de sucesso

Carlos Ray Norris era uma lenda das artes marciais e famoso por estrelar filmes de ação de grande bilheteria na década de 1980. Ele esteve em longas como Comando Delta (1986), O Voo do Dragão (1972) — ao lado de Bruce Lee — e Braddock: O Super Comando (1984), Chuck Norris atuou pela última vez em Os Mercenários 2 (2012).

Ele completou 86 anos no dia 10 de março e marcou a data com publicações nas redes sociais. "Eu não envelheço. Eu subo de nível", afirmou em um vídeo em que aparecia treinando.

Chuck Norris estreou como ator no filme Arma Secreta contra Matt Helm (1968) — obra em que ele nem foi creditado. Pouco tempo depois, ele conheceu Bruce Lee em um evento de artes marciais em Long Beach, na Califórnia, e acabou contracenando com ele em O Voo do Dragão.

Após ser incentivado por amigos a fazer aulas de atuação, Norris deslanchou a carreira em filmes de ação. Ele também atuou na série de sucesso Chuck Norris: O Homem da Lei (1993–2001), Walker, Texas Ranger no título original.

O fato de sempre interpretar heróis praticamente invencíveis na ficção gerou uma série de brincadeiras entre os fãs. Há décadas, ficaram populares piadas como "uma cobra picou Chuck Norris. Ela morreu dois dias depois".

Sistema Chuck Norris

O ator era faixa preta em judô, graduado em jiu-jítsu, caratê, taekwondo e tang soo do. Além de dominar todas essas lutas, ele criou a sua própria arte marcial: o chun kuk do, conhecido como sistema Chuck Norris.

Trata-se de uma modalidade híbrida criada por ele em 1990, que mistura tang soo do, taekwondo, jiu-jítsu, wrestling (luta livre), muay thai, shodokan e outras.

Serviço militar

O pai de Norris foi soldado e serviu na Segunda Guerra Mundial. Seguindo os passos do pai, ele ingressou na Força Aérea dos Estados Unidos em 1958, quando atuou na base aérea de Osan, na Coreia do Sul. Por lá, ele ganhou o apelido de Chuck.

Ao retornar aos Estados Unidos, ele seguiu como militar na Califórnia até ser dispensado, em 1962. Depois, ele trabalhou em uma empresa aeroespacial e abriu escolas de caratê.