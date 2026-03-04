Morre, aos 62 anos, a atriz e modelo norte-americana Annabel Schofield

Atriz tratava um câncer no cérebro. @cherryalignment / Redes Sociais / Reprodução

A atriz e modelo norte-americana Annabel Schofield morreu no último sábado (28), aos 62 anos, após ser diagnosticada com câncer no cérebro. A informação foi divulgada pela revista The Hollywood Reporter.

Nascida no País de Gales, no Reino Unido, Annabel iniciou sua carreira como modelo na década de 80, em Londres, e estampou capas das versões alemã e italiana da revista Vogue.

Simultaneamente à carreira de modelo, iniciou também sua atuação como atriz. Annabel interpretou a personagem Lauren Ellis em 12 episódios da 11ª temporada da popular série norte-americana Dallas, lançada em 1978. Em 1990, interpretou Alex Noffe no filme Solar Crisis, que conta a história de uma missão espacial enviada para impedir que o sol desencadeie uma erupção catastrófica capaz de destruir a terra. Também colaborou na produção de longas como Os irmãos Grimm e Cidade das Sombras.

Luta contra o câncer

Annabel vinha compartilhando, nos últimos meses, em suas redes sociais, informações sobre sua batalha contra o câncer cerebral. Ela expressou sua dificuldade financeira organizando uma vaquinha virtual para custear o tratamento médico. "Estou realmente cansada de pedir ajuda, mas não tenho escolha até poder voltar a trabalhar", desabafou.