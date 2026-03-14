Missão (quase) impossível? Quais são os trunfos e os obstáculos de "O Agente Secreto" no Oscar 2026 

Wagner Moura é o protagonista de "O Agente Secreto". Victor Jucá / Divulgação

O Agente Secreto já está na história do cinema brasileiro. O filme de Kleber Mendonça Filho conquistou quatro indicações ao Oscar, igualando o recorde de Cidade de Deus na premiação de 2004, mas com nomeações consideradas mais importantes: melhor filme, melhor filme internacional, melhor direção de elenco e melhor ator, para Wagner Moura.

É motivo suficiente para comemorar, ainda mais vindo na esteira de um 2025 fantástico, com o prêmio inédito conquistado por Ainda Estou Aqui: o de melhor filme internacional. Mas será que o longa-metragem que se passa em Recife vai conseguir repetir o feito do seu parceiro que veio no ano anterior e deixar os brasileiros ainda mais orgulhosos?

A briga pelo prêmio principal, o de melhor filme, é algo muito difícil de ocorrer, por conta da força dos concorrentes — e seus orçamentos pomposos. Uma Batalha Após a Outra e Pecadores faturaram distinções que servem como termômetros para o Oscar — como os prêmios dos sindicatos dos produtores e dos atores, respectivamente, além de terem obtido grande destaque no Bafta.

Na quarta-feira (11), no Gold Derby, site especializado em previsões para as premiações, O Agente Secreto foi colocado em quarto lugar na corrida pela principal estatueta da noite, mas com apenas 0,6% de chances. Uma Batalha Após a Outra domina com 76%, enquanto Pecadores vem na sequência, com 21,2%. Hamnet fecha o pódio, bem distante das cabeças, com 1,2%.

Logo, este é um sonho muito distante, mas as outras categorias podem guardar boas surpresas para o Brasil. Para o montador e professor do curso de Realização Audiovisual da Unisinos Milton do Prado, ao contrário de festivais, em que os jurados se reúnem e debatem sobre quais filmes serão premiados, o Oscar conta com mais de 10 mil votantes ao redor do mundo, o que pode trazer alguma imprevisibilidade.

— Temos duas categorias mais possíveis: de melhor filme internacional e de melhor ator, para Wagner Moura. Mas vale lembrar que ele está um páreo duro. Para se ter uma noção da dificuldade, o Leonardo DiCaprio é o azarão. O Michael B. Jordan está muito bem em Pecadores e acabou de ganhar o prêmio do Sindicato dos Atores, enquanto o Timothée Chalamet está em evidência, é ambicioso — comenta.

Rodrigo de Oliveira, crítico de cinema, editor-chefe da revista Almanaque21 e votante do Globo de Ouro, premiação da qual Moura saiu prestigiado, diz que o ator baiano tem algumas armas que o colocam em evidência na temporada de premiação. E isso pode ter reflexo na escolha dos votantes da Academia:

— O Wagner Moura tem um carisma de milhões. Ele vai nos lugares, dá entrevistas, sempre bem recebido, conversando muito bem e com uma simpatia muito grande. Isso também ajuda. E outra coisa que é importante é a própria força do brasileiro que, no ano passado, com Ainda Estou Aqui, mostrou-se ativo nas redes sociais. Então, os programas de televisão e as revistas entenderam que damos muito engajamento. Isso coloca o ator em evidência, com mais votantes indo assistir ao filme, até por curiosidade, o que aumenta as chances do Wagner.

Oliveira aponta que a atuação do protagonista de O Agente Secreto é contida e naturalista, o que é mais difícil de entregar. E isso o diferencia na disputa, uma vez que, para desenvolver este tipo de performance, o ator tem que "incorporar o personagem".

— Inclusive, para as ceninhas que o Oscar divulga para mostrar o ator indicado, a pessoa aparece geralmente gritando ou em uma cena que tem um grande movimento emocional. Já a que selecionaram do Wagner é a dele falando que não é um homem violento, mas que mataria uma pessoa com um martelo. Só que ele não fala isso raivoso. É muito calculado, ele está pensando no que está falando. Ele não usa as palavras de maneira leviana. Isso gera um impacto — diz Oliveira.

Moura aparece, no Gold Derby, na terceira posição na corrida pelo careca dourado de melhor ator, com 10,1%. B. Jordan lidera, com 56,4%, seguido por Chalamet, que vem com 30,1%.

Kleber Mendonça Filho (E) e Wagner Moura nos bastidores de "O Agente Secreto". Laura Castor / Divulgação

Campanhas

Os dois títulos que estão liderando as predileções para o Oscar de melhor filme internacional são o norueguês Valor Sentimental, com 71,8%, e O Agente Secreto, em segundo lugar, com 26,1% das chances. É distante, mas se trata do melhor desempenho do filme nacional na disputa por uma estatueta na premiação.

E alguns pontos ajudam a nutrir esta esperança. A Neon, distribuidora internacional do longa-metragem brasileiro, também é responsável por Valor Sentimental. Ainda assim, a empresa não priorizou apenas um título na campanha nos Estados Unidos, deixando ambos os títulos em pé de igualdade — mesmo que o norueguês tenha conquistado nove nomeações.

— Tanto Valor Sentimental quanto O Agente Secreto tiveram forte penetração nos Estados Unidos. E um amigo meu de Los Angeles fala que, nas últimas semanas, O Agente Secreto estava aparecendo mais por lá. Valor Sentimental teve mais indicações, claro que isso pesa, mas essa arrancada final pode fazer diferença para o brasileiro — conta Milton.

Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura, então, abraçaram a divulgação do filme, aproveitando todos os espaços disponíveis. Fizeram sessões comentadas, participaram de talk shows, posaram para ensaios de revistas, gravaram conteúdos para as redes sociais. E este tipo de ação engrandece o longa-metragem e faz cair nas graças dos votantes, que valorizam deste tipo de dedicação e proximidade dos envolvidos na produção.

— É importante apontar também que a votação já se encerrou, mas, durante o período de votação, mais pessoas viram O Agente Secreto porque ele foi indicado ao prêmio de melhor filme. Isso sempre é muito importante, porque os membros da Academia têm que assistir a esses 10 filmes, pelo menos, para votar. Então, nesta reta final, o longa brasileiro foi bem visto e teve muita exposição. E isso pode fazer com que o votante decida optar pelo filme nacional — enfatiza Oliveira.

Tânia Maria vive a icônica Dona Sebastiana em "O Agente Secreto". Vitrine Filmes / Reprodução

O ineditismo

A nova categoria do Oscar que, no Brasil, entre vários nomes, está sendo chamada de melhor direção de elenco, tem O Agente Secreto como um dos concorrentes. E, como é inédita, os especialistas ainda não sabem exatamente quais os critérios que os votantes vão priorizar na hora da escolha do vencedor.

— Pecadores tem essa visibilidade recente de vencer a categoria no Sindicato dos Atores. Mas essa é uma categoria que a gente não entende como os votantes se comportam ainda. Eu diria que está mais para Pecadores do que para O Agente Secreto, mas ainda está em aberto — salienta Milton.

No momento, no Gold Derby, o filme brasileiro aparece como a segunda opção, mas com apenas 3,81% das chances. Pecadores lidera de muito longe, somando 90,5%. Apesar disso, por não haver precedente, O Agente Secreto pode ainda estar no páreo.

— Será que os membros da Academia vão decidir premiar a força do elenco? A maneira como escalaram atores que não são tão conhecidos para fazer um filme que seja coeso? Vai ser pelos nomes? A gente não sabe direito. Então, com isso, talvez O Agente Secreto possa surpreender. Acho que essa é a carta coringa — completa Rodrigo.

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