Cinema

Páreo duro
Notícia

Missão (quase) impossível? Quais são os trunfos e os obstáculos de "O Agente Secreto" no Oscar 2026 

Filme de Kleber Mendonça Filho está nomeado para quatro categorias da premiação mais badalada do cinema mundial

Carlos Redel

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS