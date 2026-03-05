"Juntos no Oscar 2026": Gaúcha, GZH, Atlântida e ATL TV preparam cobertura especial da cerimônia

Marcas do Grupo RBS estarão em solo norte-americano no dia 15 de março. Grupo RBS / Arte sbre fotos

O Grupo RBS prepara uma cobertura especial para o Oscar 2026. Unindo entretenimento e jornalismo, Gaúcha, GZH, Atlântida e ATL TV se reúnem em uma transmissão para comentar a principal cerimônia do cinema mundial no dia 15 de março.

Diretamente de Los Angeles, nos Estados Unidos, as comunicadoras Kelly Matos e Babi Bitencourt trarão informações sobre a movimentação na Hollywood Boulevard, onde fica o Dolby Theatre, palco da premiação.

O público poderá acompanhar a transmissão no YouTube de GZH e ATL TV, a partir das 19h30min, e na Rádio Gaúcha, às 20h, com ancoragem de Kelly Matos, dos Estados Unidos, e de Ramon Nunes, em Porto Alegre. A Rádio Atlântida terá drops informativos de Babi durante a programação.

No estúdio, também participarão Ticiano Osório, colunista de cinema de Zero Hora e GZH, e os jornalistas Jaques Machado e Larissa Guerra. Contando com entradas ao vivo de Kelly e Babi de Los Angeles, o time vai avaliar os filmes e projetar a cerimônia — que, mais uma vez, terá protagonismo brasileiro com as indicações de O Agente Secreto e Wagner Moura.

— É uma honra muito grande estar novamente no palco do cinema. Espero levar sorte e trazer a estatueta para casa. A RBS, ao enviar jornalistas para esta cobertura, mostra o valor da nossa cultura e o quanto nos orgulhamos desse momento brasileiro. Espero que o público se sinta dentro do tapete vermelho. Vamos mostrar cada detalhe com um olhar gaúcho nesta parceria incrível entre Gaúcha, GZH, Atlântida e ATL TV — afirma Kelly Matos.

Para quem não puder acompanhar a transmissão, no dia seguinte, 16 de março, às 12h30min, outra live trará um resumo dos melhores momentos do Oscar na ATL TV.