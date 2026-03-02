"Jim Carrey foi substituído?" Maquiador teria se passado por ator em premiação; entenda

Carrey surgiu no evento com o rosto diferente. Thomas SAMSON / AFP

A presença de Jim Carrey, 64 anos, na 51ª edição do Prêmio César, considerado o “Oscar francês”, na última sexta-feira (27), chamou a atenção nas redes sociais.

O ator recebeu um prêmio honorário pela trajetória no cinema, mas foi o novo visual que acabou roubando a cena e dominando as conversas na internet.

Conhecido por uma carreira consolidada em Hollywood e papéis marcantes como em O Show de Truman, O Máskara e Todo-Poderoso, Carrey surgiu no evento com o rosto diferente daquele que o público estava acostumado a ver ao longo das últimas décadas.

A mudança rapidamente virou assunto entre fãs e internautas. O ator tem feito poucas aparições públicas nos últimos anos. Por isso, a participação na cerimônia chamou ainda mais atenção. Até o momento, não há informações se ele teria realizado algum procedimento estético no rosto.

No X (antigo Twitter), o nome de Jim Carrey ficou entre os assuntos mais comentados. Fãs demonstraram surpresa com a mudança na aparência e compartilharam reações, comparações e mensagens sobre o artista.

No entanto, em uma publicação em seu Instagram, o maquiador Alexis Stone disse que era ele na pele do ator.

Quem é Alexis Stone

O maquiador e drag queen é conhecido nas redes sociais por se fantasiar e imitar famosos com maquiagem ultrarrealista. Na publicação, ele postou várias fotos em um carrossel com a legenda "Alexis Stone como Jim Carrey em Paris" (confira abaixo).

Ele já surpreendeu o público outras vezes quando se maquiou como Donatella Versace, Anna Wintour e Judy Garland.

Certa vez, Alexis também já mostrou em vídeos como fez para se maquiar e fantasiar como o ator Jack Nicholson. Ele também imita trejeitos e a forma de andar dos famosos.

Após a publicação do maquiador, a nova teoria da internet é que Jim realmente aceitou o prêmio, mas foi Alexis quem deu as entrevistas e autógrafos.

Um vídeo da Vanity Fair publicado no TikTok aumentou as conspirações, pois Jim está com os olhos azuis e voz diferente; o olhar do ator é castanho.

Nesta segunda-feira (2), em entrevista à Variety, Gregory Caulier, delegado-geral do prêmio César, classificou os rumores como "irrelevantes", pois a visita de Jim a premiação foi planejada desde o ano passado e ele esteve acompanhado da parceira, filha, neto, amigos e familiares.

"Jim trabalhou seu discurso em francês por meses, perguntando sobre a pronúncia exata de cada palavra. O que eu guardo é a gentileza, benevolência e a elegância dele", afirmou.

O Daily Mail tentou entrar em contato com a equipe do ator e não obteve resposta.

Veja algumas repercussões nas redes sociais: