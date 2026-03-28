James Tolkan, de “De Volta para o Futuro”, morre aos 94 anos

O ator era natural de Michigan, nos Estados Unidos. Putitonamap98 / CC BY-SA 4.0

O ator norte-americano James Tolkan morreu, nesta quinta-feira (26), aos 94 anos. Conhecido por papéis coadjuvantes em produções de sucesso como a trilogia De Volta para o Futuro, a morte foi confirmada pela família ao site The Hollywood Reporter. A causa não foi divulgada.

Tolkan também integrou o elenco de Top Gun (1986), no qual interpretou Tom “Stinger”, comandante que entra em conflito com o piloto Pete “Maverick” Mitchell, vivido por Tom Cruise. As informações são do g1.

Natural de Michigan, nos Estados Unidos, o ator estreou na televisão em 1966, em um episódio da série Naked City. Ao longo da carreira, participou de produções televisivas como Miami Vice e Um Maluco no Pedaço.