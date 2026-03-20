"Fatos de Chuck Norris": como brincadeira tornou o ator uma lenda da internet

Além de um astro em filmes de ação, Chuck Norris foi um ícone da internet. O ator morreu na quinta-feira (19), aos 86 anos, e a informação foi confirmada nesta sexta-feira (20).

Além do trabalho reconhecido como ator e artista marcial, uma série de brincadeiras ajudaram a consolidar a imagem de Chuck como um "mito" na internet, principalmente pelo estilo e os personagens "durões" que interpretava.

O Chuck Norris Facts foi uma série de memes que viralizou na internet a partir dos anos 2000. Entre as “lendas”, que fomentaram a figura de super-herói, estão frases como “suas lágrimas curam câncer, pena que Chuck Norris nunca chorou” e “ele pode carregar o celular apenas esfregando o aparelho na barba”. A piada consiste em formular um fato absurdo — e muitas vezes sobrenatural — sobre o ator.

Os "mitos" deram origem ao livro A Verdade Sobre Chuck Norris: 400 Fatos Sobre o Humano Mais Fantástico do Mundo, publicano pela Penguin.

A equipe do ator processou a obra e site que compilavam memes do artista. Segundo Norris, alguns recortes do livro eram racistas e insinuavam que o ator estava envolvido com atividades ilegais.

Alguns dos memes, no entanto, circulam nas redes sociais até hoje. Relembre alguns:

Chuck Norris faz gol olímpico no pebolim;

Chuck Norris às vezes levita. É a Terra se afastando por alguns momentos dele... de medo;

Chuck Norris não pesca com iscas, varas e nem redes. Ele coloca a cesta na beira do rio, cruza os braços e olha para a água;

Chuck Norris pode espirrar com os olhos abertos.

Site chucknorris.com.br. chucknorris.com.br / Reprodução

O site Verdades sobre Chuck Norris seleciona alguns dos principais "mitos". Com cerca de 40 páginas, o site conta com pelo menos 999 piadas.

Trajetória de sucesso

Chuck Norris era uma lenda das artes marciais e famoso por estrelar filmes de ação de grande bilheteria na década de 1980. Ele esteve em longas como Comando Delta (1986), O Voo do Dragão (1972) — ao lado de Bruce Lee — e Braddock: O Super Comando (1984), Chuck Norris atuou pela última vez em Os Mercenários 2 (2012).

Ele completou 86 anos no dia 10 de março e marcou a data com publicações nas redes sociais. "Eu não envelheço. Eu subo de nível", afirmou em um vídeo em que aparecia treinando.

Chuck estreou como ator no filme The Wrecking Crew, em 1969 — obra que ele nem foi creditado. Pouco tempo depois, ele conheceu Bruce Lee em um evento de artes marciais em Long Beach e acabou contracenando com ele em O Voo do Dragão (1972).

Após ser incentivado por amigos a fazer aulas de atuação, Norris deslanchou sua carreira em filmes de ação.

"Sistema Chuck Norris"

O ator era faixa-preta em judô, graduado em jiu-jitsu, caratê, taekwondo e tang soo do. Além de dominar todas essas lutas, ele criou a sua própria arte marcial: o chun kuk do, conhecido como "Sistema Chuck Norris".

Trata-se de uma modalidade híbrida criada por ele em 1990, que mistura mistura tangsudo, taekwondo, jiu-jitsu, wrestling, muay thai, shodokan, entre outras.

Serviço militar

Ray, pai de Chuck, foi soldado e serviu na Segunda Guerra Mundial. Seguindo os passos do progenitor, ele ingressou na Força Aérea dos Estados Unidos em 1958, quando atuou na Base Aérea de Osan, na Coreia do Sul. Por lá, Carlos ganhou o apelido de Chuck.

Ao voltar aos EUA, ele seguiu como militar na Califórnia até ser dispensado em 1962. Depois, ele trabalhou em uma empresa aeroespacial e abriu escolas de caratê.

Na vida pessoal, o americano se casou duas vezes: com Dianne Holechek e com Gena O’Kelley (com quem se casou em 1998 e ficou até o fim da vida). Chuck se aposentou oficialmente das atuações em 2017 para cuidar de Gena, que na época estava doente.