Cinema

Abrindo caminhos
Notícia

Após o Oscar, qual é o legado de "O Agente Secreto" para o cinema brasileiro?

Para especialistas, a visibilidade internacional do longa de Kleber Mendonça Filho pode abrir portas para profissionais e novas produções brasileiras

Yasmim Girardi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS