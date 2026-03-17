"Duna: Parte 3": primeiro trailer, com Timotheé Chalamet e Zendaya, é lançado; assista

Timotheé Chalamet retorna como Paul Atreides em "Duna: Parte Três". Reprodução / IMDb / Warner Bros. Pictures

O primeiro trailer de Duna: Parte 3 foi lançado nesta terça-feira (17) e chamou a atenção dos internautas. O último filme da saga de Frank Herbert conclui a história de Paul Atreides (Timotheé Chalamet) e do povo Fremen.

No trailer, o público já viu as novas caracterizações dos personagens de Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Jason Momoa e Rebecca Ferguson. Além disso, uma novidade foi incorporada ao elenco: o ator Robert Pattinson, que apareceu de cabelos platinados e interpretará o vilão Scytale.

O longa é baseado no romance de 1969, O Messias de Duna, escrito por Herbert. Em Duna: Parte Três, doze anos se passaram depois da ascensão de Paul Atreides (ou Muad'Dib) ao trono. Ele governa como imperador e lida com uma "guerra santa" sendo travada em seu nome, além da gravidez de risco de Chani (Zendaya) e conspirações para tirá-lo do poder.

O trailer

No trecho divulgado, temos um vislumbre da guerra dos Fremen, liderados por Stilgar (Javier Bardem) contra as Grandes Casas, em nome do personagem de Timotheé.

Em outra cena, Paul Atreides e Chani conversam sobre o nome de seu futuro filho ou filha. No decorrer do trailer, também reaparecem a princesa Irulan (Florence Pugh) e Alia Atraides (Anya Taylor-Joy), além de Scytale (Robert Pattinson).

Com direção de Denis Villeneuve, Duna: Parte Três está previsto para estrear no Brasil no final do ano, no dia 17 de dezembro.

Assista ao trailer dublado