Cinema

De volta ao fenômeno
Notícia

Entre nostalgia e experiência coletiva: o que faz o público revisitar sucessos no cinema?

A reexibição de "Crepúsculo" acompanha a tendência de resgatar clássicos, apostando na memória afetiva e na renovação dos fãs 

Yasmim Girardi

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