"De Repente 30" ganhará reboot; entenda

Jennifer Garner irá atuar como produtora executiva. Reprodução / Columbia Pictures

Mais um filme está prestes a ganhar o coração do público com uma nova versão: trata-se do clássico De Repente 30, com Jennifer Garner e Mark Ruffalo.

Dessa vez, a trama que marcou os anos 2000 deverá contar com Jennifer como produtora executiva do filme. O anúncio da retomada da produção foi feito pela Netflix na última terça-feira (24).

"De Repente 30 é um daqueles raros exemplos de filmes que são simplesmente perfeitos. Engraçado, emocionante, profundamente humano, e com atuações inesquecíveis de Jennifer Garner, Mark Ruffalo e Judy Greer", afirmou Brett Haley, que será diretor da nova trama, em entrevista para a Variety.

Haley complementou que é fã do filme e que "participar dessa releitura traz uma enorme responsabilidade". O diretor classificou como "especialmente significativo" ter Jennifer Garner como produtora executiva do novo projeto "depois de ter desempenhado um papel tão importante no que tornou o original especial".

Relembre a história de De Repente 30

A história original gira em torno de Jenna Rink, uma garota de 13 anos frustrada com seu aniversário e com a própria adolescência.

Impulsivamente, ela deseja pular direto para a vida adulta. Para sua surpresa, o pedido se concretiza, e ela acorda aos 30 anos, inserida em uma rotina de sucesso. No entanto, essa nova realidade traz consequências inesperadas, levando Jenna a confrontar suas decisões e a tentar recuperar o vínculo com Matt, seu amigo de infância.