Conheça a carreira de Michael B. Jordan, sexto homem negro a vencer a categoria de melhor ator no Oscar

Michael B. Jordan ganhou o Oscar de melhor ator na noite do último domingo (15) pelo seu trabalho em Pecadores. Aos 39 anos, essa é a primeira vez que o ator vence o prêmio.
Ele disputava a categoria com nomes de peso, como Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra), Ethan Hawke (Blue Moon), Timotheé Chalamet (Marty Supreme) e Wagner Moura (O Agente Secreto).
Em quase 100 anos de Oscar, Jordan é apenas o sexto negro a vencer na categoria, algo que ele mencionou no seu discurso:
Estou aqui por causa das pessoas que vieram antes de mim. Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry [vencedora pelo Oscar de melhor atriz, em 2002], Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith. E estar entre esses gigantes, entre esses grandes, entre meus ancestrais. Obrigado
MICHAEL B. JORDAN
em discurso após receber o Oscar de melhor ator.
Ele também é a primeira pessoa a ganhar o prêmio interpretando gêmeos. Em Pecadores, escrito e dirigido por Ryan Coogler, Jordan interpretou os irmãos Fumaça e Fuligem.
A trajetória até o Oscar
Michael B. Jordan começou a atuar em séries de TV aos 12 anos. Um dos seus primeiros papéis foi uma breve participação em Família Soprano, em 1999. Logo depois, ele ganhou mais destaque ao interpretar Wallace, um adolescente traficante em The Wire, em 2002.
A carreira dele se consolidou nos anos seguintes, com inúmeras participações em séries da TV americana, como CSI e Law & Order, até ser escalado para interpretar o quarterback Vince Howard em Friday Night Lights.
A ida de Michael para o cinema, em 2013, também marca a sua primeira colaboração – de muitas que viriam - com o diretor Ryan Coogler.
A primeira parceria foi em Fruitvale Station – A Última Parada, um pequeno filme independente que ganhou prêmios de júri e crítica e colocou os dois diante dos holofotes mundiais.
A dupla também trabalhou juntas em Creed: Nascido para Lutar, Pantera Negra e, agora, em Pecadores, que conquistou quatro estatuetas do Oscar.