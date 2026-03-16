Conheça a carreira de Michael B. Jordan, sexto homem negro a vencer a categoria de melhor ator no Oscar

Michael B. Jordan ganhou o Oscar de melhor ator na noite do último domingo (15) pelo seu trabalho em Pecadores. Aos 39 anos, essa é a primeira vez que o ator vence o prêmio.

Em quase 100 anos de Oscar, Jordan é apenas o sexto negro a vencer na categoria, algo que ele mencionou no seu discurso:

Estou aqui por causa das pessoas que vieram antes de mim. Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry [vencedora pelo Oscar de melhor atriz, em 2002], Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith. E estar entre esses gigantes, entre esses grandes, entre meus ancestrais. Obrigado MICHAEL B. JORDAN em discurso após receber o Oscar de melhor ator.

Ele também é a primeira pessoa a ganhar o prêmio interpretando gêmeos. Em Pecadores, escrito e dirigido por Ryan Coogler, Jordan interpretou os irmãos Fumaça e Fuligem.

A trajetória até o Oscar

Michael B. Jordan começou a atuar em séries de TV aos 12 anos. Um dos seus primeiros papéis foi uma breve participação em Família Soprano, em 1999. Logo depois, ele ganhou mais destaque ao interpretar Wallace, um adolescente traficante em The Wire, em 2002.

A carreira dele se consolidou nos anos seguintes, com inúmeras participações em séries da TV americana, como CSI e Law & Order, até ser escalado para interpretar o quarterback Vince Howard em Friday Night Lights.

Michael B. Jordan começou a atuar em séries de TV aos 12 anos. Walt Disney/Divulgação; Warner/Divulgação.

A ida de Michael para o cinema, em 2013, também marca a sua primeira colaboração – de muitas que viriam - com o diretor Ryan Coogler.