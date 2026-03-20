Com Bruce Lee, Sylvester Stallone e mais: relembre cinco filmes de Chuck Norris

Última atuação de Chuck Norris foi em "Mercenários 2". Imagem Filmes / Divulgação

O ator Chuck Norris, ícone dos filmes de ação de Hollywood, morreu nesta sexta-feira (20), aos 86 anos. Dono de uma carreira marcante, ele deixa um legado consolidado no cinema mundial. Sua trajetória atravessou décadas e influenciou gerações de fãs do gênero.

Em destaque entre os anos 1970 e 1990, Norris ganhou fama com papéis de heróis imbatíveis e disciplinados, além do sucesso na série Walker, Texas Ranger.

Norris também se tornou um fenômeno da cultura pop, impulsionado por memes que reforçaram sua imagem lendária. Para relembrar essa trajetória, veja abaixo cinco filmes escolhidos pelo CanalTech que ajudaram a consolidar seu nome no cinema de ação.

O Voo do Dragão (1972)

Um dos trabalhos mais marcantes de Chuck Norris é O Voo do Dragão, dirigido e protagonizado por Bruce Lee. A trama acompanha um homem que viaja de Hong Kong a Roma para ajudar no restaurante da família, que passa a ser ameaçado por mafiosos.

No filme, Norris vive um lutador contratado pela máfia para enfrentar o personagem de Lee — papel que ajudou a impulsionar sua carreira no cinema.

Invasão U.S.A. (1985)

Outro destaque da carreira de Chuck Norris é Invasão U.S.A. (1985), dirigido por Joseph Zito. O filme reúne cenas intensas de ação que refletem o estilo marcante do ator nas telonas.

Na história, Norris vive Matt Hunter, um agente que entra em combate contra um grupo terrorista que ameaça os Estados Unidos após uma tentativa de invasão liderada por um espião.

Código do Silêncio (1985)

Mais um sucesso dos anos 1980 que consolidou Chuck Norris como astro de ação é Código do Silêncio, dirigido por Andrew Davis. No longa, o ator interpreta um policial de Chicago envolvido em uma guerra entre facções criminosas.

Com uma abordagem mais realista, o filme equilibra drama e ação, explorando um lado menos explosivo do personagem sem abrir mão das cenas intensas características de Norris.

Top Dog: Uma Dupla Animal (1995)

Para quem prefere um tom mais leve, Top Dog: Uma Dupla Animal é outro destaque da carreira de Chuck Norris. Dirigido por Aaron Norris, o filme mistura comédia e ação ao explorar um lado mais descontraído do ator.

Na história, Norris vive um policial durão que precisa trabalhar ao lado de um cão detetive chamado Reno. Juntos, eles enfrentam uma organização terrorista que ameaça a cidade, protagonizando situações inusitadas e divertidas.

Comando Delta (1986)

Outro sucesso dos anos 1980 na carreira de Chuck Norris é Comando Delta, dirigido por Menahem Golan. O filme segue o estilo clássico da ação da época, com sequências intensas protagonizadas pelo ator.

Na trama, Norris interpreta um militar encarregado de resgatar reféns de um sequestro aéreo, enfrentando um grupo terrorista em uma missão que ganha proporções globais.

Menção honrosa: Mercenários 2 (2012)

O último filme da carreira de Norris, que se aposentou cinco anos depois, foi a continuação da trama de Sylvester Stallone.

Ele interpreta Barney Ross, comandante de uma equipe enviada por Church (Bruce Willis) para resgatar uma caixa misteriosa nos destroços de um avião. Tool (Mickey Rourke), capanga de Ross, é morto, e seus comparsas partem em busca do culpado - o vilão com o sugestivo nome Vilain, interpretado por Jean-Claude Van Damme.