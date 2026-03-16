Com broches e acessórios, convidados do Oscar 2026 protestam contra guerra e políticas migratórias

Artistas exibiram broches e acessórios com mensagens de protesto contra a guerra e contra a política anti-imigração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o tapete vermelho do Oscar 2026, neste domingo (15).

As manifestações, que já se tornaram recorrente em premiações do setor cultural, marcaram a chegada de diversos convidados à principal festa do cinema.

Pins aplicados em ternos e até detalhes em bolsas traziam frases como "ICE Out", em referência ao pedido de extinção do Serviço de Imigração e Controle Alfandegário dos Estados Unidos (ICE), alvo de críticas por integrar medidas rigorosas de controle migratório defendidas por Trump.

Artistas também usaram broches em apoio ao movimento Artists4Ceasefire, criado em 2023 e que reivindica cessar-fogo imediato e permanente na guerra entre Israel e Hamas, em Gaza.