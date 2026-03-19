Chuck Norris é hospitalizado no Havaí após emergência médica

Ainda não há informações sobre o quadro de saúde do ator. Imagem Filmes / Divulgação

O astro do cinema de ação Chuck Norris, 86 anos, foi hospitalizado após uma emergência médica na ilha de Kauai, no Havaí, de acordo com a TMZ.

Ainda não há informações sobre o quadro de saúde ou quando exatamente aconteceu a internação. Segundo o g1, teria sido nas últimas 24 horas.

No entanto, pessoas próximas do artista afirmam que ele está de bom humor.

Conforme a TMZ, a situação aconteceu de forma repentina. O ator treinava normalmente na ilha na quarta-feira.

Um amigo de Norris afirmou que falou com ele por telefone no mesmo dia e disse que o artista estava bem disposto e fazendo piadas.

Chuck Norris estrelou filmes como Comando Delta (1986), O Voo do Dragão (1972, ao lado de Bruce Lee) e Braddock - O Super Comando (1984), Chuck Norris atuou pela última vez em Os Mercenários 2 (2012).







