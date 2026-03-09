Chances de concorrente de Wagner Moura no Oscar diminuíram após polêmica? Entenda

Timotheé Chalamet durante o evento da Variety e CNN. Reprodução / Variety / YouTube

A apenas uma semana da 98ª edição do Oscar, as chances de Timotheé Chalamet de conquistar o prêmio na categoria de melhor ator, o qual disputa com Wagner Moura, podem ter diminuído drasticamente. Isso ocorreu após o protagonista de Marty Supreme ter feito declarações polêmicas sobre o balé e a ópera.

O episódio ocorreu em 21 de fevereiro, durante um evento da revista norte-americana Variety em parceria com a emissora CNN, e começou a repercutir a partir do dia 7 de março.

Timotheé Chalamet, reconhecido por seus papéis em Um Completo Desconhecido (2024), Wonka (2023) e Duna (2021, 2024), afirmou que ninguém mais se importa com o balé e a ópera, enquanto conversava com o ator Matthew McConaughey, que trabalhou com ele em Interestellar (2014).

— Não quero trabalhar em balé ou ópera, coisas (que precisam das pessoas dizendo): 'Ei, mantenham isso vivo', ainda que ninguém mais se importe — falou.

Logo em seguida, o ator garantiu que respeita os profissionais da área, mas a declaração já repercutia negativamente. A situação aconteceu cerca de duas semanas antes do prazo final para a votação do Oscar 2026, que se encerrou na última quinta-feira (5), e pode impactar diretamente o resultado da premiação para Chalamet.

Perdeu as chances

O editor-chefe de premiações da Variety, Clayton Davis, publicou uma análise na revista sobre o episódio e afirmou que as chances de vitória para Timotheé Chalamet no Oscar "praticamente evaporaram".

"Durante semanas, seu estilo de campanha atraiu críticas significativas de profissionais da indústria e votantes, indicando que o ator talvez precise esperar um pouco mais por seu primeiro Oscar", escreveu Davis.

Conforme o crítico, as críticas à Chalamet podem ter beneficiado seus concorrentes ao prêmio de melhor ator, incluindo o brasileiro Wagner Moura, que disputa por seu papel em O Agente Secreto.

Repercussão internacional

A fala polêmica de Chalamet, no entanto, não repercutiu apenas no papel. O Metropolitan Opera, de Nova York, publicou um vídeo (veja abaixo) que exibe os bastidores de suas produções e o dedicou ao ator: "Essa é para você, Chalamet", está escrito na legenda.

Além disso, a Royal Ballet and Opera, no Reino Unido, emitiu uma nota e ressaltou que as artes clássicas elevam outras formas de expressão, como o cinema.

"Todas as noites, na Royal Opera House, milhares de pessoas se reúnem pelo balé e pela ópera. Pela música. Pela narrativa. Pela pura magia de uma performance ao vivo. Se você quiser reconsiderar, Timothée Chalamet, nossas portas estão abertas", escreveu no Instagram.

Outras instituições e personalidades, como as cantoras Doja Cat e Isabel Leonard, as atrizes Whoopi Goldberg e Jamie Lee Curtis, as bailarinas Megan Fairchild e Sara Mearns, e o bailarino brasileiro Victor Caixeta também se pronunciaram sobre as falas de Chalamet.

Nas redes, internautas comentaram o assunto: "Quando ninguém mais se lembrar de Timothée Chalamet, Mozart e Tchaikovsky ainda estarão fazendo sua mágica", escreveu um. "Como alguém pode ser um artista enquanto odeia outras formas de arte?" disse outro.

Veja a declaração de Timotheé Chalamet