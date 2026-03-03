Bruce Campbell ficou conhecido por seu papel como Ash Williams, ao qual voltou em "Ash vs. Evil Dead". Renaissance Pictures / Divulgação

O ator Bruce Campbell, 67 anos, conhecido por interpretar Ash Williams na trilogia Uma Noite Alucinante (Evil Dead no original), divulgou nesta segunda-feira (2) que foi diagnosticado com câncer. O anúncio foi feito via rede social X.

"Quando alguém tem um problema de saúde, referem-se a ele como uma 'oportunidade'. Vamos usar isso. Eu estou tendo uma dessas. Também é chamado de um tipo de câncer que é 'tratável', não 'curável. Peço desculpas se isso é um choque. Foi para mim também", escreveu o ator.

"O meu plano é melhorar o tanto quanto possível ao longo do verão (inverno no hemisfério sul) para que eu possa sair em turnê com o meu novo filme, Ernie & Emma neste outono (primavera no Brasil)", seguiu Campbell.

Quem é Bruce Campbell

Reconhecido pela trilogia Uma Noite Alucinante (1981, 1987 e 1993) Campbell ganhou ainda mais fama ao atuar em outras produções dirigidas por Sam Raimi, como Homem-Aranha (2002 e 2004). Ele ainda retornou ao papel que o consagrou na série Ash vs. Evil Dead (2015–2018), atendendo aos pedidos dos fãs.

O ator também se destacou com a interpretação de Autolycus nas séries Hercules (1995–1999) e Xena (1995–2001) e apareceu em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (2022).

Em decorrência do câncer, Campbell precisou cancelar a sua participação em outros projetos e em eventos de fãs de cultura pop dos quais costuma participar.

"O Queixo"

Campbell também é diretor, produtor e escritor. O seu livro mais famoso, If Chins Could Kill: Confessions of a B Movie Actor (Se Queixos Pudessem Matar: Confissões de um Ator de Filmes B, em tradução livre), foi lançado em 2001 e explora os bastidores de Hollywood. A obra não foi lançada em português no Brasil.

A palavra "queixos" no título do livro é uma referência ao apelido do ator na indústria cinematográfica, pois Campbell ficou conhecido como The Chin (O Queixo, em tradução livre). O artista ainda tem outras três obras escritas.

No anúncio de seu diagnóstico, Bruce Campbell tranquilizou os fãs: "Não temam. Eu sou um velho filho da mãe durão e tenho muito apoio, então eu espero ficar por aqui por um tempo" afirmou.

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