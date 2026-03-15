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Faltam poucas horas
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Brasileiros do filme “O Agente Secreto” relatam emoção e expectativa para o Oscar 2026

Às vésperas da cerimônia, elenco e equipe destacam sentimento de representar o país e viver “primeiras vezes” marcantes em Los Angeles

Kelly Matos

Direto de Los Angeles

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Babi Bitencourt

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