Brasileiros do filme “O Agente Secreto” relatam emoção e expectativa para o Oscar 2026

As pesquisadoras Isadora Ruppert e Laura Lufési, integrantes do elenco do filme O Agente Secreto, vivem em Los Angeles um misto de encantamento e responsabilidade às vésperas do Oscar 2026. Em conversa com as repórteres Kelly Matos, da Rádio Gaúcha, e Babi Bitencourt, da Rádio Atlântida, elas e outros integrantes da equipe da obra contaram como têm encarado a experiência de representar o cinema brasileiro no maior tapete vermelho do mundo.

Isadora descreve a participação no filme e a viagem à premiação como um momento “precioso”. Para ela, estar nos Estados Unidos ao lado de colegas que admira é a realização de um sonho que parecia distante.

— Sempre foi um sonho e eu não achei que fosse possível. Me sinto muito honrada e muito brasileira. Às vezes paro e penso: ‘Meu Deus, que coisa doida, mas que maravilha’ — disse.

Laura, que vive uma sequência de estreias pessoais e profissionais desde as gravações, afirma que O Agente Secreto mudou sua vida. O primeiro longa, a primeira viagem internacional e agora o primeiro Oscar criaram uma coleção de lembranças marcantes.

— Eu estou repleta de primeiras vezes. Fiz grandes amigos e sinto que representamos juntos o nosso cinema. É muito simbólico — afirmou.

O clima de celebração também é compartilhado por Gabriel Domingues, indicado na categoria de melhor seleção de elenco - recém-criada pela Academia. Ele destacou a importância histórica do reconhecimento ao trabalho de casting.

— Independente de quem ganhar, o fato de a categoria existir já é motivo enorme de comemoração. A gente está muito feliz — afirmou.

Para o ator Gabriel Leone, que interpreta um assassino de aluguel no longa, a jornada desde Cannes até o Oscar consolidou um período de orgulho para o cinema nacional.

— É muito merecido tudo o que está acontecendo com este filme. Tenho muito orgulho de fazer parte deste momento em que o Brasil figura entre os grandes festivais e premiações do mundo — disse.

Sobre a possibilidade de vitória, ele resume: