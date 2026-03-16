Autumn Durald Arkapaw supera brasileiro Adolpho Veloso e fica com o Oscar de melhor fotografia

Não foi desta vez que o Brasil conquistou um Oscar em uma categoria técnica. O brasileiro Adolpho Veloso, 37 anos, acabou superado por Autumn Durald Arkapaw na disputa de melhor fotografia. Ele concorria por seu trabalho em Sonhos de Trem.
O prêmio foi entregue na noite deste domingo (15), em cerimônia realizada no Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos, durante a 98ª edição do Oscar.
Além de Veloso e Autumn, também concorriam na categoria Dan Laustsen (Frankenstein), Darius Khondji (Marty Supreme) e Michael Bauman (Uma Batalha Após a Outra). Conforme a imprensa internacional, Bauman era o favorito para ficar com a estatueta, com Arkapaw correndo por fora.
Arkapaw se tornou a primeira mulher a vencer a categoria de fotografia em 98 edições do Oscar. Ela recebeu a estatueta por seu trabalho em Pecadores. Em seu discurso, ela pediu que todas as mulheres da plateia se levantassem:
— Eu sinto que não teria chegado até aqui sem vocês.
Indicação histórica
Embora não tenha vencido, Veloso conquistou um feito histórico: foi a primeira vez que um brasileiro foi indicado ao Oscar na categoria de melhor fotografia.
Aos 37 anos, o cinegrafista construiu carreira em produções no Brasil e em projetos que misturam linguagem documental e ficção antes de se firmar no cenário internacional.
Ele trabalhou em títulos como Rodantes (2021), El Perfecto David (2021) e na minissérie Mosquito (2020). Também participou de produções como a série Becoming Elizabeth, e dirigiu videoclipes, como Ameianoite, de Pabllo Vittar e Gloria Groove.
Com o documentário On Yoga: The Architecture of Peace (2017), dirigido por Heitor Dhalia, Veloso chamou a atenção de Clint Bentley. Os dois trabalharam em Jockey (2021) e, posteriormente, repetiram a parceria em Sonhos de Trem.
Entre os próximos lançamentos de Veloso estão Queen at Sea, dirigido por Lance Hammer, e Remain, novo filme de M. Night Shyamalan.