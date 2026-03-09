Atriz Jennifer Runyon, de "Os Caça-Fantasmas", morre aos 65 anos

Atriz participou de diversas produções do cinema e da televisão. @bayleycorman / Reprodução / Instagram

Jennifer ficou conhecida por participações em produções populares da televisão e do cinema, como o filme Caça-Fantasmas (1984) e as séries Barrados no Baile (1990-2000) e Charles in Charge (1984-1987).

Atriz enfrentava câncer

Segundo reportagem da emissora americana ABC7, a família da artista também confirmou a morte em uma publicação nas redes sociais no domingo (8). De acordo com Erin Murphy, Jennifer enfrentava uma breve batalha contra o câncer.

Em nota divulgada pela família, parentes se despediram da atriz e destacaram sua relação com amigos e familiares.

“Na última sexta-feira (6), nossa amada Jennifer faleceu. Foi uma jornada longa e árdua que terminou com ela cercada por sua família. Ela sempre será lembrada por seu amor à vida e sua devoção à família e aos amigos. Descanse em paz, nossa Jenn.”

Filha de Jennifer, a atriz Bailey Corman também publicou uma homenagem nas redes sociais. “Todas as melhores partes de mim vieram de você. Eu daria tudo por mais um dia juntas. A pessoa mais gentil e compreensível que já conheci. Minha melhor amiga. Eu não estava preparada para isso.”

Erin Murphy também prestou homenagem à amiga nas redes sociais. “Algumas pessoas você simplesmente sabe que serão suas amigas antes mesmo de conhecê-las. Ela era uma mulher especial. Sentirei sua falta, Jenn. Meus pensamentos estão com sua família e seus lindos filhos.”

Carreira no cinema e na TV

Ao longo da carreira, Jennifer Runyon participou de diversas produções do cinema e da televisão, consolidando seu nome principalmente em séries populares das décadas de 1980 e 1990.

Em 2014, após mais de 30 anos de carreira, a atriz afirmou que estava “semi-aposentada da atuação” e trabalhando como professora. Mesmo assim, ela participou de produções mais recentes, como os filmes Spectral Squad: The Haunting of Sophie Lawson (2025) e Gunfight at Silver Creek (2020).

Confira as publicações de Erin e Bailey