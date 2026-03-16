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Após derrota de "O Agente Secreto" no Oscar, brasileiros protestam nas redes da Academia; veja reações

Publicações receberam milhares de comentários em português durante a cerimônia, com críticas ao resultado e acusações de "injustiça"

Zero Hora

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