Após derrota de "O Agente Secreto" no Oscar, brasileiros protestam nas redes da Academia; veja reações

O ator Wagner Moura, de "O Agente Secreto", na apresentação dos indicados ao Oscar de seleção de elenco. PATRICK T. FALLON / AFP

Após o filme brasileiro O Agente Secreto sair sem estatuetas da 98ª edição do Oscar, o perfil oficial da Academia virou alvo de uma enxurrada de comentários de brasileiros nas redes sociais.

Uma foto de Wagner Moura foi publicada durante a premiação. O ator brasileiro foi derrotado na categoria de melhor ator por Michael B. Jordan, premiado por sua atuação em Pecadores. A postagem foi rapidamente tomada por mensagens de fãs frustrados com o resultado.

"A Academia puxa o engajamento brasileiro dela", escreveu um usuário. Outro comentou em tom de protesto: "Não queremos posts, queremos Oscars".

Em cerca de 15 minutos, a publicação acumulou mais de 12 mil comentários — a maioria em português.

Entre os seguidores, alguns sugeriram que o post teria sido feito para aproveitar o engajamento dos brasileiros.

A movimentação dos brasileiros começou ainda durante a transmissão. Em outra publicação da Academia, que mostrava a atriz Gwyneth Paltrow anunciando uma das categorias, internautas já reclamavam e falavam em "injustiças" na premiação.

"E veio aí o primeiro roubo da noite", escreveu uma internauta.

"Oscar, vamos te dar mais uma chance. Não erre novamente", comentou outra. "Mal começou e a gente já foi roubado", disse um terceiro usuário (veja outras reações abaixo).

A indignação aumentou quando o filme O Agente Secreto terminou a noite sem estatuetas. O longa disputava quatro categorias: melhor filme, melhor ator, filme internacional e direção de elenco.

Entre elas, a de filme internacional era apontada como a de maior chance de vitória. O prêmio, porém, ficou com a produção norueguesa Valor Sentimental.