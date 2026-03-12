Além de "O Agente Secreto": quais são os filmes de Kleber Mendonça Filho 

Kleber Mendonça Filho ao lado de Wagner Moura no set de "O Agente Secreto". Laura Castor / Divulgação

O diretor Kleber Mendonça Filho consolidou seu sucesso internacional com sua produção mais recente, O Agente Secreto, que garantiu quatro indicações ao Oscar 2026.

No entanto, a trajetória do cineasta pernambucano é marcada por obras que marcaram o cinema brasileiro contemporâneo e conquistaram premiações em festivais como Cannes e Gramado. Confira, a seguir, outros filmes dirigidos por Kleber Mendonça Filho:

O Som ao Redor (2012)

O primeiro longa-metragem de ficção dirigido por Kleber Mendonça Filho foi O Som ao Redor, traduzido em inglês para Neighbouring Sounds. Lançado em 2012, o thriller é ambientado em uma rua de classe média na zona sul do Recife, que passa a ser controlada por uma milícia e muda a vida dos habitantes.

O som é um dos elementos principais da narrativa. Ruídos do cotidiano na rua, como latidos e passos, constroem uma atmosfera de desconforto e medo.

O Som ao Redor conquistou os prêmios de melhor filme e melhor roteiro no Festival do Rio em 2012, além de melhor som, filme de crítica, filme do público e diretor no Festival de Gramado. A produção também venceu premiações internacionais na época, em Copenhague, na Polônia e na Sérvia.

Onde assistir: Netflix, Telecine, Apple TV, Prime Video.

Netflix, Telecine, Apple TV, Prime Video. Tempo de filme: 2h11min.

2h11min. Elenco: Maeve Jinkings, Gustavo Jahn, Irma Brown, Irandhir Santos e outros.

Aquarius (2016)

Aquarius é o segundo longa de ficção de Kleber Mendonça Filho. O filme acompanha a história de Clara, uma jornalista aposentada, viúva e sobrevivente de um câncer de mama que é a última moradora de um edifício chamado Aquarius, no Recife.

Ao longo da trama, Clara enfrenta uma construtora que deseja demolir o prédio para construir um novo empreendimento.

Aquarius foi considerado o melhor filme no Festival de Cinema de Sidney e em Cartagena, além de ser indicado em dois prêmios no Festival de Cannes. No Brasil, o longa também conquistou os prêmios de melhor filme e melhor diretor no Festival de Gramado.

Onde assistir: Globoplay, Apple TV, Google Play Movies, Prime Video, YouTube.

Globoplay, Apple TV, Google Play Movies, Prime Video, YouTube. Tempo de filme: 2h25min.

2h25min. Elenco: Sônia Braga, Maeve Jinkings, Zoraide Coleto, Irandhir Santos, Bárbara Colen e outros.

Bacurau (2019)

Bacurau foi dirigido por Kleber Mendonça Filho em parceria com Juliano Dornelles. A trama do longa se passa em Bacurau, povoado no sertão do Pernambuco que some do mapa misteriosamente. Quando os moradores da região começam a ser atacados por um inimigo implacável, decidem se unir para proteger seu território.

O filme distópico reflete questões políticas e sociais, além de abordar a "síndrome de vira-lata" de brasileiros que se aliam à estrangeiros contra seu próprio povo.

Bacurau conquistou o Prêmio do Júri no Festival de Cannes em 2019, além do Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro aos diretores Kleber e Juliano. O longa também venceu como melhor filme estrangeiro no New York Film Critics Circle, nos Estados Unidos, e acumulou vitórias em outros eventos internacionais.

Onde assistir: Globoplay, Netflix, Prime Video, Google Play Movies, YouTube, Apple TV.

Globoplay, Netflix, Prime Video, Google Play Movies, YouTube, Apple TV. Tempo de filme: 2h11min.

2h11min. Elenco: Sônia Braga, Udo Kier, Silvero Pereira, Bárbara Colen, Thomas Aquino e outros.

Além dos filmes, Kleber Mendonça Filho também dirigiu dois documentários: Crítico (2008), que investiga o conflito criativo entre cineastas e críticos de cinema e Retratos Fantasmas (2023), sobre a transformação das salas de cinema e do centro do Recife ao longo das décadas.