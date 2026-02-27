Teaser de "Todo Mundo em Pânico 6" gera expectativas e viraliza online

Marlon Wayans e seus irmãos, Shawn e Keenen Ivory — retornam para novo filme de "Todo Mundo em Pânico". Instagram Marlon Wayans / Reprodução

O primeiro teaser de Todo Mundo em Pânico 6, sequência aguardada há 13 anos, está sendo exibido exclusivamente nos cinemas durante as sessões de Pânico 7 e ainda não foi lançado oficialmente online. Apesar disso, trechos já circulam nas redes sociais por meio de gravações feitas dentro das salas de exibição.

Com base nessas filmagens compartilhadas, a prévia tem conquistado o público e arrancado muitas risadas. Recentemente, Marlon Wayans, que estrela e coescreve o longa, publicou um vídeo reagindo à recepção da plateia. Na gravação, ele brinca ao dizer que está "filmando ilegalmente" o próprio teaser enquanto acompanha a exibição no cinema.

Com cinco filmes lançados, a franquia Todo Mundo em Pânico alcançou a marca de US$ 896 milhões em bilheteria. O sexto episódio deve estrear em 11 de junho nos cinemas.