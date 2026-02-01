Roteirista indicado ao Oscar pelo filme "Foi Apenas um Acidente" é preso em Teerã

"Foi Apenas um Acidente": Hamid (Mohamad Ali Elyasmehr) e os noivos Ali (Majid Panahi) e Gol (Hadis Pakbaten). Imovision / Divulgação

Mehdi Mahmoudinan, um dos roteiristas indicados ao Oscar 2026 pelo drama iraniano Foi Apenas Um Acidente foi preso em Teerã no último sábado (31). A prisão foi confirmada neste domingo (1°) por representantes do filme. Ainda não há detalhes sobre quais são as acusações contra o roteirista. A informação é da Associated Press.

A detenção acontece poucos dias depois de Mahmoudian e outras 16 pessoas assinarem uma declaração que condena o aiatolá Ali Khamenei e a repressão do regime contra manifestantes. Atualmente, o Irã vive uma onda de protestos contra o governo do aiatolá, além de uma crise econômica.

Diretor do filme condena a prisão

O diretor do longa, Jafar Panahi, condenou a prisão de Mahmoudian em comunicado: "Mehdi não é apenas um ativista de direitos humanos e um prisioneiro de consciência; ele é uma testemunha, um ouvinte e uma rara presença moral -- uma presença cuja ausência é sentida imediatamente, tanto dentro dos muros da prisão quanto fora deles", escreveu.

Panahi também assinou a declaração contra o regime aiatolá. O texto diz: "O assassinato em massa e sistemático de cidadãos que corajosamente foram às ruas para pôr um fim a um regime ilegítimo constitui um crime de Estado organizado contra a humanidade."

Longa inspirado na realidade

O diretor de Foi Apenas um Acidente conheceu Mahmoudian na prisão, período que inspirou a criação do filme que concorre aos prêmios de melhor roteiro e melhor filme internacional no Oscar 2026, marcado para o dia 15 de março.

Em relação ao seu tempo na prisão em conjunto com Mahmoudian, Panahi o chamou de "um pilar" para os outros detentos.

Em 2025, o diretor voltou a ser condenado a um ano de prisão e recebeu uma proibição de dois anos para deixar o Irã, após ser condenado por "atividades de propaganda contra o sistema".

Panahi tem viajado internacionalmente para divulgar Foi Apenas Um Acidente e afirmou que voltará ao Irã, apesar da sentença de prisão.



