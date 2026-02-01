Cinema

Condenação
Notícia

Roteirista indicado ao Oscar pelo filme "Foi Apenas um Acidente" é preso em Teerã

Mehdi Mahmoudian foi detido na capital iraniana no sábado (31); diretor do filme, Jafar Panahi, condenou a prisão

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS