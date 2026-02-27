Paramount adquire a Warner Bros. em uma megafusão de US$ 110 bilhões

Caixas d'água dos estúdios da Paramount e da Warner em Hollywood. Montagem com fotos AFP / Arte GZH

A Paramount Skydance anunciou nesta sexta-feira (27) que adquirirá a Warner Bros. Discovery em um acordo que avalia a empresa combinada em US$ 110 bilhões, após vencer a Netflix em uma dura guerra de lances.

— Nossa busca pela Warner Bros. Discovery foi guiada por um propósito claro: honrar o legado de duas empresas icônicas enquanto aceleramos nossa visão de construir uma empresa de mídia e entretenimento de próxima geração — disse o presidente e CEO da Paramount, David Ellison.

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