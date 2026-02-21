Brasil leva três prêmios na Berlinale; Urso de Ouro fica com filme alemão

“Feito Pipa” é dirigido por Allan Deberton. Reprodução / @debertonfilmes

O cinema brasileiro segue em boa fase nos festivais internacionais. Duas produções foram premiadas na 76ª edição da Berlinale, que chegou ao fim neste sábado (21), enquanto o Urso de Ouro – principal prêmio do evento – ficou com o filme Yellow Letters (Gelbe Briefe), do cineasta turco-alemão İlker Çatak.

Feito Pipa, dirigido pelo cearense Allan Deberton e estrelado por Lázaro Ramos, conquistou o Urso de Cristal de melhor filme – prêmio concedido pelo Júri Infantil da mostra Generation Kplus – e também o Grande Prêmio do Júri Internacional da competição paralela, reforçando o reconhecimento da obra entre diferentes júris do festival alemão.

Outra produção cearense, Fiz um Foguete Imaginando que Você Vinha, de Janaína Marques, foi eleita pelo júri de leitores do jornal alemão Tagesspiegel como o melhor filme da seção Fórum, dedicada a produções de linguagem mais experimental.

Ao todo, Brasil marcou presença na Berlinale com 12 filmes, entre produções nacionais, coproduções e projetos dirigidos por cineastas brasileiros.

Cerimônia marcada por protestos

Equipe de "Yellow Letters" comemorando o prêmio máximo da Berlinale. Foto por JOHN MACDOUGALL / AFP

Filmado na Alemanha, Yellow Letters conta a história de um casal de artistas, ele realizador e ela atriz, impedidos de trabalhar devido às suas opiniões políticas. A produção conquistou o prêmio máximo da Berlinale ao fim de uma cerimônia marcada, assim como o festival, pelo conflito no Oriente Médio e pelo papel político do cinema.

O ambiente ficou tenso quando o diretor sírio-palestino Abdallah Al Khatib, vencedor do prêmio de melhor ópera-prima com Chronicles From the Siege, acusou o governo alemão de ser "cúmplice do genocídio cometido em Gaza por Israel".

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O Urso de Prata Grande Prêmio do Júri, que distingue o segundo melhor filme, foi para Kurtulus, do diretor turco Emin Alper. O cineasta mencionou três conflitos no Oriente Médio e a situação política em seu país no palco:

— Palestinos de Gaza, que vivem e morrem nas piores condições, vocês não estão sozinhos. Povo do Irã, que sofre sob a tirania, você não está sozinho. E os curdos de Rojava e do Oriente Médio, que lutam por seus direitos há quase um século, vocês não estão sozinhos. E, por fim, meu povo, você não está sozinho.

O prêmio de melhor interpretação ficou para alemã Sandra Hüller por seu papel em Rose, no qual interpreta uma mulher na Alemanha rural do século 17 que tenta escapar das restrições do patriarcado passando-se por homem.

O filme Queen at Sea, do estadunidense Lance Hammer, ganhou dois prêmios: o Urso de Prata Prêmio do Júri (equivalente ao terceiro lugar) e os de melhores papéis coadjuvantes para Anna Calder-Marshall e Tom Courtenay.