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Brasil leva três prêmios na Berlinale; Urso de Ouro fica com filme alemão

“Feito Pipa” e “Fiz um Foguete Imaginando que Você Vinha” foram reconhecidos no evento cinematográfico 

Lou Cardoso

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