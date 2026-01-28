Sequência de "Dirty Dancing" é confirmada com Jennifer Grey no elenco

Clássico de 1987 retorna ao cinemas. Great American Films / Divulgação

Frances Baby Houseman vai retornar aos cinemas. A Lionsgate confirmou na última terça-feira (27) que está desenvolvendo uma continuação de Dirty Dancing: Ritmo Quente. O filme, clássico de 1987, contará novamente com Jennifer Grey, a protagonista original, no elenco.

A produção ficará a cargo de Nina Jacobson e Brad Simpson, nomes por trás de sucessos como Jogos Vorazes e Podres de Ricos. Já o roteiro será assinado por Kim Rosenstock, vencedora do Prêmio Humanitas de 2025 e indicada ao Emmy e ao Globo de Ouro.

Adam Fogelson, presidente do Lionsgate Motion Picture Group, disse em um comunicado que Dirty Dancing "continua tão amado hoje quanto era em seu lançamento original" e que eles sabiam que "um grupo muito especial de pessoas teria que se unir para que os fãs abraçassem o retorno ao Kellerman's".

Fogelson disse estar "extremamente feliz" em anunciar que reuniu "a equipe perfeita para levar este filme adiante em parceria com Jennifer Grey".

Anunciado inicialmente em 2020, o projeto que pretende resgatar os personagens clássicos para o cinema acabou enfrentando uma série de atrasos. A pandemia de Covid-19 e, mais recentemente, as greves dos roteiristas em Hollywood em 2024 frearam o avanço da produção.

A sequência não contará com Patrick Swayze, que deu vida a Johnny Castle no filme original e faleceu em 2009, vítima de câncer no pâncreas.

Em nota, Jennifer Grey disse que a personagem Baby "ocupa um lugar muito profundo e significativo no meu coração, assim como no coração de tantos fãs ao longo dos anos".

A atriz comentou que levou tempo para "reunir o tipo de equipe em quem eu sentia que poderia confiar para dar continuidade ao legado do filme original" e comemorou o fato de que "a espera está prestes a terminar".

A expectativa é que o longa chegue às salas de cinema nos próximos meses, embora ainda não exista uma data oficial de estreia.





Dirty Dancing: Ritmo Quente

Lançado nos anos 1980, o filme acompanha Baby, uma jovem que vive um romance com o instrutor de dança durante as férias da família em um resort. A relação, no entanto, enfrenta a desaprovação de seu pai, o que gera conflitos e tensões familiares.

É nesse contexto que surge um dos momentos mais marcantes da história do cinema, embalado pela música (I’ve Had) The Time of My Life.