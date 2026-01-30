Primeiras imagens do set mostram atores caracterizados para os filmes dos Beatles; veja

As primeiras imagens dos quatro filmes que contarão a história dos Beatles foram divulgadas nesta sexta-feira (30). As fotos mostram os atores que viverão os quatro beatles já caracterizados, prontos para a gravação.
Os filmes serão lançados em abril de 2028 nos cinemas. A proposta é que cada um conte a história de um beatle, retratando sua trajetória até encontrar os outros três e formar a banda.
— Eu tentei fazer essa história por muito tempo mas não conseguia porque achava que a hóstia da banda era muito grande pra caber em um filme. Mas agora achamos um jeito de fazer isso — contou o diretor dos longas, Sam Mendes, à CBN, durante o anúncio.
Quem são os atores?
Quatro atores foram escalados para interpretarem os beatles. São eles: Harris Dickinson (John Lennon), Paul Mescal (Paul McCartney), Barry Keoghan (Ringo Starr) e Joseph Quinn (George Harrison).
Harris Dickinson
Harris Dickinson é um ator e diretor britânico que ficou reconhecido após protagonizar o suspense Babygirl (2024), junto com Nicole Kidman.
Paul Mescal
Paul Mescal é um ator irlandês que já participou em grandes produções de Hollywood como Hamnet: A Vida Antes de Hamlet (2026) e Gladiador II (2024). O ator ganhou fama após seu trabalho em Aftersun (2022).
Barry Keoghan
O ator Barry Keoghan é irlandês e ganhou notoriedade após trabalhar em Eternos (2021), da Marvel, e Saltburn (2023). Ele também namorou a cantora Sabrina Carpenter durante cerca de um ano.
Joseph Quinn
Joseph Quinn é um ator britânico que alcançou a fama ao interpretar Eddie Munson em Stranger Things (2022). Joseph também apareceu na versão mais recente de Quarteto Fantástico (2025).
Os Beatles formaram uma das bandas mais marcantes da história da música. Até hoje, são lembrados por clássicos como Come Together, Hey Jude, Let It Be e Here Comes the Sun.
Apenas dois integrantes da banda permanecem vivos: Paul McCartney e Ringo Starr.