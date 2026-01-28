"O Agente Secreto" é indicado a melhor filme internacional no prêmio César

"O Agente Secreto", com Wagner Moura, foi indicado a um César e concorre a quatro prêmios no Oscar. Victor Jucá / Divulgação

O prêmio César indicou O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, na categoria de melhor filme internacional. A lista com os concorrentes à premiação francesa foi divulgada nesta quarta-feira (28).

Além do longa brasileiro, concorrem na categoria Sirât, da Espanha, O Cão Preto, da China, Uma Batalha Após a Outra, dos Estados Unidos, e Valor Sentimental, da Noruega.

Assim como no Bafta, que anunciou os seus indicados na terça-feira (27), o ator brasileiro Wagner Moura, protagonista do filme, não foi indicado à categoria de melhor ator.

A cerimônia de premiação será realizada em Paris em 26 de fevereiro. Na ocasião, o ator Jim Carrey receberá o César honorário, em reconhecimento à sua trajetória no cinema.

Repercussão