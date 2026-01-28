Netflix anuncia que "O Agente Secreto" será lançado na plataforma nos próximos meses

Wagner Moura protagoniza o thriller político "O Agente Secreto". Victor Jucá / Divulgação

O filme O Agente Secreto, que recebeu quatro indicações ao Oscar 2026, deverá ser disponibilizado na Netflix nos próximos meses.

A informação é do co-CEO Global da empresa, Greg Peters, que anunciou, em um evento em São Paulo na terça-feira (27), que a empresa é co-produtora do filme brasileiro.

— Estamos felizes com a parceria com os produtores de O Agente Secreto, pois isso nos permitiu ajudar a financiar o filme e licenciá-lo para que a audiência da Netflix no Brasil possa assisti-lo futuramente — disse Peters.

Ainda de acordo com o CEO, a Netflix firmou uma parceria com os produtores para ajudar no financiamento do longa e garantir seu licenciamento para exibição futura.

— Nós apoiamos os filmes brasileiros de várias maneiras porque queremos ser os melhores parceiros e permanecer flexíveis para que os produtores locais possam decidir a melhor forma de dar vida aos seus projetos — destacou Peters.

Ainda não há previsão para o filme chegar na plataforma de streaming. Ao jornal Folha de S.Paulo, a Netflix respondeu que o filme só deve ser anunciado no catálogo perto do lançamento, a fim de respeitar a janela de exibição do longa nos cinemas.

Sobre o que é o filme O Agente Secreto

Ambientado no Brasil de 1977, em pleno período da ditadura militar, O Agente Secreto é um thriller político dirigido por Kleber Mendonça Filho que tem Recife como cenário central. A história acompanha Marcelo, personagem interpretado por Wagner Moura, um especialista em tecnologia com um passado envolto em mistério que retorna à capital pernambucana em busca de tranquilidade.

O reencontro com a cidade, no entanto, está longe de representar um refúgio. Marcelo se depara com um país marcado pela repressão política, pela vigilância e por traumas que atravessam gerações. À medida que circula por um Recife tenso, ele percebe que as feridas do regime autoritário se misturam às suas próprias cicatrizes pessoais.

