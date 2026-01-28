Cinema

Parceria com o Brasil
Notícia

Netflix anuncia que "O Agente Secreto" será lançado na plataforma nos próximos meses

Produção dirigida por Kleber Mendonça Filho ainda não tem data confirmada para chegar ao streaming, pois o calendário deve respeitar a janela de exibição do longa nos cinemas

Zero Hora

