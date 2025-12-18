Ler resumo

Selton Mello (esq.) em "Anaconda", ao lado de Jack Black (dir.) e Steve Zahn (atrás). Sony Pictures / Divulgação

Onipresente no Brasil por conta de seu talento, Selton Mello ficou conhecido no mundo inteiro em 2024, quando viveu Rubens Paiva em Ainda Estou Aqui, longa-metragem que conquistou o primeiro Oscar para o país – o de melhor filme internacional. A partir do sucesso da produção, novas oportunidades passaram a surgir para o ator mineiro.

A principal delas – até agora – foi a de fazer um projeto em Hollywood. Ao lado de nomes de referência do entretenimento mundial, como Jack Black e Paul Rudd, o brasileiro estrela Anaconda, comédia que chega aos cinemas em 25 de dezembro. Só que a entrada do astro de O Auto da Compadecida (2000) no mundo dos blockbusters poderia ter ocorrido muito antes.

Em 2012, Selton foi convidado pelo cineasta norte-americano J.J. Abrams para participar de Além da Escuridão: Star Trek (2013), segundo filme do reboot da famosa franquia de ficção científica. Só que, na ocasião, o brasileiro negou o papel que, para a maioria dos artistas que almejam os holofotes, seria irrecusável.

— A grande diferença (de Star Trek para Anaconda) é que, agora, tem um grande personagem e, lá, era uma coisa vaga, uma coisa meio que tinha que ir no susto. Não sou um cara aventureiro na vida e, lá, necessitava ter um espírito aventureiro. Aqui, não. É diferente. Um roteiro muito original, uma ideia maneira, uma mistura de aventura com ação, com comédia, com terror, com susto — explica Selton.

No longa que estreia na próxima semana, o brasileiro interpreta Carlos Santiago, um domador de cobras:

— Ele é esquisito, engraçado, meio "qual que é a dele?", excêntrico, fala uns absurdos com a cara mais séria do mundo. É tipo o personagem perfeito, que eu gosto de fazer.

Este tipo de personagem, de fato, é especialidade de Selton. No entanto, ele sempre os interpretou falando em sua língua nativa. Agora, é em inglês. Além disso, Anaconda terá uma estreia mundial – ou seja, milhões de pessoas devem presenciar, ao mesmo tempo, a estreia do brasileiro em Hollywood.

— É uma experiência louca — reforça Selton que, aos 52 anos, está circulando por diversos eventos ao redor do planeta com o filme. — Não estou nem cansado disso tudo, mas com um pouco de dor na coluna (risos).

No dia em que a gente teve três indicações ao Oscar (por "Ainda Estou Aqui"), o estúdio todo (das filmagens de "Anaconda") me aplaudiu. SELTON MELLO Ator e diretor

Por trás das câmeras

Selton explica que, para a realização de Anaconda, foram dois meses de filmagens na Austrália. Para o brasileiro, o projeto representou uma grande realização profissional e pessoal, especialmente por dividir cenas com Jack Black e Paul Rudd, dois atores dos quais garante ser fã desde sempre.

— Foi uma maravilha trabalhar com esses caras. E, mais legal ainda, ser muito bem recebido por eles, porque não estavam me tratando tipo: "Ah, um carinha que está vindo aí". Não, não, não. Era: "Um brasileiro que está em campanha para o Oscar" — conta Selton, que gravou Anaconda no começo do ano, entre os diversos prêmios e eventos de promoção de Ainda Estou Aqui. — No dia em que a gente teve três indicações ao Oscar, o estúdio todo me aplaudiu.

Selton Mello interpreta um domador de cobras em "Anaconda". Sony Pictures / Divulgação

Entre fazer um filme no Brasil e outro em Hollywood, Selton relata que a principal diferença está na escala – na gringa, tudo é "gigantesco" em termos de produção, com muito dinheiro envolvido. O ator conta que, durante as filmagens, havia sempre duas equipes trabalhando simultaneamente: uma gravando com o elenco principal e outra responsável pelas cenas adicionais.

— Foi fascinante, como ator e diretor, ter vivido essa experiência — descreve.

Mesmo que os compatriotas de Selton tenham vibrado ao vê-lo no elenco de Anaconda – inclusive gravando vídeos descontraídos com Black e Rudd –, muitos ficaram apreensivos após o lançamento do primeiro trailer. O ator aparece apenas na primeira metade da prévia, o que levantou suspeitas de que seu personagem morre cedo no filme. É claro que Selton não deu spoiler, mas tratou de instigar os fãs:

— São os Sherlock Holmes. A galera começa com teorias, eu leio elas e acho uma graça (risos). Mas a única coisa que posso dizer é a seguinte: em 25 de dezembro, o filme estreia nos cinemas. Tem surpresas muito legais, coisas muito surpreendentes, mas tem que assistir tudo. Créditos finais, antes dos créditos, durante os créditos, pós-créditos. Tem que assistir tudo. Não pode sair antes, senão vai perder coisas muito maneiras.

Agora, depois de Anaconda, Selton segue com planos internacionais. Ele está no elenco de La Perra, longa chileno dirigido por Dominga Sotomayor que ainda não tem previsão de estreia, além de estar de olho em outras oportunidades que estão surgindo – quem sabe, de repente, um Star Wars?

Veja o trailer de Anaconda: