Polícia de Los Angeles conclui que filho de Rob Reiner matou os pais

O Departamento de Polícia de Los Angeles anunciou nesta segunda-feira (15) que concluiu as investigações sobre os assassinatos de Rob Reiner e Michele Singer. De acordo com a apuração, o responsável foi Nick Reiner, 32 anos, filho do casal.
Ele foi preso ainda na noite do último domingo (14), horas depois de Romy Reiner, filha caçula do casal, encontrar os dois assassinados na casa da família.
O resultado da investigação foi divulgado por meio do perfil da Polícia de Los Angeles no X. O caso será encaminhado à promotoria.
Nick passou várias vezes por clínicas de reabilitação, com a primeira internação quando ele tinha apenas 15 anos. Lutando contra o vício em drogas, ele chegou a morar na rua em diferentes estados norte-americanos.
Em 2015, ele co-assinou o roteiro de Being Charlie, filme semiautobiográfico dirigido por seu pai que segue um jovem que lida com as pressões da juventude e do vício em meio aos holofotes trazidos por seus pais famosos.
Além de Nick e Romy, 28, Reiner e Singer também tiveram Jake, 34, que seguiu a carreira de ator. Filha biológica da primeira esposa do diretor, Tracy Reiner, 61, foi adotada por ele quando ele se casou com Penny Marshall.