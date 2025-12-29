Pluto entra em domínio público em 2026; veja o que muda

Pluto é o cão de estimação do Mickey. The Walt Disney / Divulgação

O personagem Pluto, o cachorro de estimação do Mickey Mouse e um dos símbolos da Disney, entrará em domínio público a partir de 1º de janeiro de 2026. Na prática, a empresa não terá mais os direitos autorais exclusivos sobre a primeira versão do desenho, que aparece no curta-metragem Os Prisioneiros (1930).

Isso permite que qualquer artista (cartunistas, cineastas, escritores) use o personagem como bem entender. A legislação de direitos autorais dos Estados Unidos prevê que personagens entrem em domínio público no primeiro dia do ano seguinte ao que completam 95 anos da sua criação.

Foi o caso dos personagens Mickey e Minnie Mouse, que entraram em domínio público em 1º de janeiro de 2024, após completaram 95 anos em 2023. A versão liberada, porém, é a que aparece no curta Steamboat Willie (1928). No desenho, o personagem aparece sem luvas brancas e em preto e branco.

No caso de Pluto, a versão que estreou no desenho de 1930 ainda não era a do alegre bichinho de estimação de Mickey. Na verdade, o cão retratado na animação é um dos que ajudam policiais a caçar o ratinho quando ele foge de uma prisão, onde realizava trabalhos forçados.

Primeira versão de Pluto ainda não era a do simpático cachorro do Mickey. The Walt Disney / Reprodução

Próximos personagens da Disney a entrarem em domínio público

Pateta (2028)

Lançado em 1932, no curta Mickey Revue, a versão original do personagem será liberada para domínio público em 2028.

Pato Donald (2030)

Versão original do pato mais querido da Disney, lançado em A Galinha Espertalhona, de 1934, será liberada em 2030.

Huguinho, Zezinho e Luisinho (2034)

O mesmo acontecerá com os sobrinhos de Donald, que terão a versão original, de 1938, liberada em 2034.

Tio Patinhas (2043)