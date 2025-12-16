Oscar seleciona "O Agente Secreto" para tentar indicação como melhor filme internacional

"O Agente Secreto" é protagonizado por Wagner Moura. Victor Jucá / Divulgação

O filme brasileiro O Agente Secreto está entre os finalistas que disputam uma das cinco indicações ao Oscar de melhor filme internacional de 2026, segundo anúncio feito nesta terça-feira (16) pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

Agora, a pré-lista servirá de base para que a Academia chegue aos cinco longas que serão finalmente indicados. A seleção oficial será divulgada em 22 de janeiro e a premiação, em 2 de março.

O filme dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura também foi pré-selecionado para concorrer ao prêmio de melhor direção de elenco.

Outros brasileiros pré-selecionados

Além do filme de Kleber Mendonça Filho, outros brasileiros aparecem nas seleções de 12 categorias.

O documentário Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, também aparece na pré-lista do prêmio divulgada nesta terça. O longa poderá ser indicado na categoria de melhor documentário.

O filme Sonhos de Trem, de Clint Bentley, com direção de fotografia do brasileiro Adolpho Veloso, também foi pré-selecionado para disputar uma indicação na categoria de melhor fotografia.