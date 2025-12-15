O que se sabe sobre a morte de Rob Reiner e Michele Singer

Ler resumo

KENT NISHIMURA / AFP

O ator e diretor norte-americano Rob Reiner, 78 anos, e a esposa, a fotógrafa Michele Singer Reiner, de 68, foram encontrados mortos na residência do casal, em Los Angeles, no domingo (14). O Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) informou que as mortes são investigadas como homicídio. Até a última atualização, ninguém havia sido preso.

Equipes de resgate e do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 15h30min. No local, encontraram os corpos de um homem e de uma mulher com idades compatíveis às do casal. Pouco depois, as autoridades confirmaram oficialmente as identidades.

O Instituto Médico-Legal de Los Angeles ainda deve divulgar o laudo com a causa formal das mortes. O caso ganhou repercussão não somente pela trajetória de Reiner em Hollywood, mas também pelas circunstâncias ainda pouco esclarecidas do crime, que aconteceu em uma área residencial considerada tranquila da cidade.

Veja a seguir o que se sabe sobre o caso e o que ainda deve ser esclarecido.

O que dizem as autoridades?

Segundo informações divulgadas por veículos da imprensa norte-americana, investigadores trabalham com a hipótese de que Rob Reiner e Michele Singer sofreram ferimentos provocados por arma branca. A Polícia de Los Angeles confirmou que a Divisão de Roubos e Homicídios conduz a investigação, mas evitou dar detalhes sobre a dinâmica do crime.

Até o momento, a polícia afirma que não há suspeitos identificados. Também não foram divulgados indícios de arrombamento na residência, o que levanta a possibilidade de que o autor do crime tenha tido acesso facilitado ao local. Essa hipótese, contudo, ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Conforme a revista People, fontes próximas da investigação afirmam que Romy Reiner, filha do casal, teria sido a primeira pessoa a encontrar os corpos.

Filho é suspeito

Nick Reiner, outro filho do casal, foi preso nesta segunda-feira pelo Departamento de Polícia de Los Angeles. Ele é suspeito de ter matado os próprios pais.

A Divisão de Roubos e Homicídios da LAPD prendeu Nick após horas de diligências e buscas relacionadas ao caso. Apesar disso, não há detalhes sobre o que motivou a prisão e as acusações atribuídas ao filho das vítimas.

Nick atraiu os holofotes pela primeira vez aos 15 anos, quando foi internado para tratar a dependência química. Conforme o O Globo, ele passou por 17 internações até 2016.

O TMZ cita que ainda não está claro o que causou a violência contra Rob e Michele. No entanto, o site norte-americano cita uma possível discussão entre membros da família antes do crime.

Rotina de Nick Reiner

Segundo apuração do New York Times, Nick Reiner fez check-in no hotel The Pierside Santa Monica por volta das 4h da manhã de domingo, utilizando seu próprio cartão de crédito.

Poucas horas antes, ele havia deixado uma festa de Natal realizada na casa do comediante Conan O’Brien. Ainda conforme relatos de múltiplas testemunhas ouvidas pelo jornal sob condição de anonimato, durante o evento Nick se envolveu em uma discussão acalorada com o pai.

Pessoas que estiveram com Nick no momento do check-in relataram que ele aparentava estar "alterado", mas não apresentava ferimentos visíveis nem sinais externos de ter participado de um confronto físico. A reserva feita por ele era válida para apenas uma diária. O check-out, no entanto, nunca foi realizado.

Na manhã de domingo, funcionários do hotel entraram no quarto e encontraram o chuveiro com grande quantidade de sangue. Também havia manchas de sangue na cama, e a janela estava coberta por lençóis.

De acordo com investigadores, esse detalhe é interpretado como uma possível tentativa de bloquear a visão externa do quarto. As autoridades ainda não informaram se o material encontrado é compatível com as vítimas do caso ou com o próprio Nick.

Detetives da Divisão de Roubos e Homicídios do Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) estiveram no hotel na manhã de segunda-feira para coletar amostras, fotografar o local e ouvir funcionários. A corporação mantém sigilo sobre o conteúdo apreendido e não detalhou oficialmente as conclusões preliminares dessa etapa da investigação.

Nick Reiner foi localizado e preso cerca de 32 quilômetros dali, na região do Exposition Park, próximo ao centro de Los Angeles. A polícia não divulgou, até o momento, se ele apresentou resistência à abordagem nem quais serão os próximos passos formais do inquérito.

Investigação

Em nota, o vice-chefe do Departamento de Polícia, Alan Hamilton, disse apenas que os investigadores pretendem ouvir familiares e pessoas próximas às vítimas para esclarecer as circunstâncias do caso. A família de Rob Reiner divulgou um comunicado pedindo privacidade neste momento.

"É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento trágico de Michele e Rob Reiner. Estamos devastados por esta perda repentina e pedimos privacidade neste momento incrivelmente difícil", diz a nota, publicada por veículos dos Estados Unidos.

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, lamentou o ocorrido:

"Estou com o coração partido com a trágica perda de Rob e sua esposa, Michele. Eu conhecia Rob e tenho um enorme respeito por ele. Um ator aclamado, diretor, produtor, escritor e ativista político engajado, ele sempre usou seus talentos a serviço dos outros".

Quem foi Rob Reiner?

Rob Reiner construiu uma das carreiras mais versáteis de Hollywood, com reconhecimento tanto como ator quanto como diretor. Ele ganhou projeção nos anos 1970 ao interpretar Michael "Meathead" Stivic na série All in the Family, papel que lhe rendeu dois prêmios Emmy.

Como diretor, assinou filmes que se tornaram clássicos do cinema, entre eles Isto é Spinal Tap (1984), Conta Comigo (1986), A Princesa Prometida (1987), Harry & Sally – Feitos Um para o Outro (1989), Louca Obsessão (1990), Questão de Honra (1992) e O Presidente Americano (1995). Nos últimos anos, seguiu atuando, com participações em séries como New Girl e The Bear.

Filho do comediante e roteirista Carl Reiner, Rob também era conhecido pela atuação política e por apoiar causas ligadas à democracia, aos direitos civis e ao casamento entre pessoas do mesmo sexo.

O artista conheceu Michele Singer nos bastidores de Harry & Sally – Feitos Um para o Outro. Eles se casaram em 1989 e permaneceram juntos por 36 anos. Após o casamento, Michele passou a colaborar em projetos do marido, inclusive em produções cinematográficas.

O casal teve três filhos: Romy, Nick e Jake. Reiner também era pai adotivo de Tracy Reiner, filha biológica da atriz e diretora Penny Marshall, com quem foi casado anteriormente.

Homenagens

Artistas, políticos e entidades do cinema lamentaram a morte do casal. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, destacou o impacto cultural da obra de Reiner e seu compromisso com valores democráticos.

A Screen Actors Guild afirmou que ele foi "uma das figuras mais significativas da história do cinema e da televisão".

Outros nomes de Hollywood, como Ben Stiller, Stephen King, Eric Idle e Elijah Wood, também publicaram mensagens lamentando a perda.

O Instituto Médico-Legal de Los Angeles deve divulgar nos próximos dias o resultado das autópsias, o que pode ajudar a esclarecer a dinâmica do crime.