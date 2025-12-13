Cinema

"O Agente Secreto" atinge 1 milhão de espectadores no Brasil

Indicado a três Globos de Ouro, filme de Kleber Mendonça Filho é o primeiro de fora do eixo Sul-Sudeste a bater a marca

Zero Hora

