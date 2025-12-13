"O Agente Secreto" atinge 1 milhão de espectadores no Brasil

Filme é protagonizado por Wagner Moura. Victor Jucá / Divulgação

O filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, chegou à marca de 1 milhão de espectadores no Brasil, pouco mais de um mês após a estreia nos cinemas, em 6 de novembro.

É a maior bilheteria de um filme brasileiro lançado em 2025. Ambientado em Recife, o longa-metragem é a primeira produção fora do eixo Sul-Sudeste a conquistar este público nas salas.

Em comparação, Ainda Estou Aqui, ao longo das primeiras seis semanas em cartaz no país, tinha feito quase 2,8 milhões de espectadores, após ter atingido a marca do milhão durante a segunda semana nas salas de cinema.

Protagonizado por Wagner Moura, O Agente Secreto segue em cartaz no Brasil em mais de 200 salas de cinema. Também já estreou em outros países e, segundo o Box Office Mojo, já soma bilheteria total de US$ 581 milhões, sendo US$ 253 milhões nos Estados Unidos.