Morre Cary-Hiroyuki Tagawa, ator de "Mortal Kombat" e "Pearl Harbor"

Cary Hiroyuki Tagawa durante a série "O Homem do Castelo Alto". Amazon Studios / Divulgação

O ator japonês Cary-Hiroyuki Tagawa, de Mortal Kombat, Pearl Harbor e Planeta dos Macacos, morreu na quinta-feira (4), aos 75 anos, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A informação foi divulgada pela família do ator através de uma publicação nas redes sociais.

"É com o coração pesado que dizemos adeus a uma das pessoas mais maravilhosas para quem poderíamos trabalhar. Ele faleceu pacificamente, cercado por sua família, devido a um derrame; infelizmente, ele já vinha sofrendo por causa de um derrame anterior", diz a publicação.

Antes de ingressar na carreira de ator, se dedicou às artes marciais. Além de se formar em caratê, criou o seu próprio sistema de Chun-Shin, chamado por ele de "um estudo de energia completamente desprovido de um conceito de luta física".