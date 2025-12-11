Cinema

Aos 38 anos
Notícia

Morre a diretora e roteirista Joyce Prado, referência no audiovisual negro brasileiro 

Fundadora da Oxalá Produções, a cineasta foi membro da Associação de Profissionais Negros do Audiovisual (APAN) e se destacou com obras premiadas internacionalmente

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS