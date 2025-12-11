Morre a diretora e roteirista Joyce Prado, referência no audiovisual negro brasileiro 

Joyce Prado foi uma das cineastas mais influentes de sua geração na construção de narrativas negras. @aparelhaluzia / Instagram / Reprodução

A diretora e roteirista Joyce Prado, fundadora da Oxalá Produções, morreu nessa quarta-feira (10), aos 38 anos. Ela foi uma das cineastas mais premiadas e influentes de sua geração, considerada referência na construção de narrativas negras no audiovisual brasileiro.

Nascida em São Paulo em 1987, Joyce se formou em Rádio e TV pela Universidade de Belas Artes e atuou como diretora, roteirista e produtora, transitando entre o cinema (documental e ficcional) e filmes publicitários.

Seu primeiro longa-metragem como diretora foi Chico Rei Entre Nós, que narra a história de um rei escravizado que lutou pela liberdade do povo do Congo no século 18. Com o longa-metragem, foi premiada no 44º Festival Internacional de Cinema de São Paulo. Ela também assinou o interprograma Nós, Mulheres, e as séries The Beat Diaspora, AM/FM e Cartas de Maio.

No audiovisual, Joyce fundou a Oxalá Produções, produtora focada na cultura afro-brasileira. Através da Oxalá, ela dirigiu obras importantes como o documentário musical Memórias de um Corpo no Mundo, além de produzir os videoclipes 3 Marias e Banho de Folhas e colaborar na identidade visual da cantora Luedji Luna. Com a parceria artística, também foi premiada no Music Video Festival Awards e no Women’s Music Event.

Em 2016, sua atuação internacional foi consolidada com o longa documental Flores de Baobá, vencedor do prêmio do público no Black Star Film Festival, nos Estados Unidos. Reconhecida por seu alcance global, Joyce participou de importantes laboratórios e iniciativas formativas no Brasil e na Europa, como o Rotterdam Lab (Holanda) e o TorinoFilmLab (Itália).

Além de sua contribuição artística, Joyce foi membro fundador da Associação de Profissionais Negros do Audiovisual (APAN) e atuou em iniciativas ligadas à reparação histórica da população negra na diáspora.

Reconhecimento

A ministra da Cultura e cantora Margareth Menezes manifestou pesar pela morte da diretora em suas redes sociais. Na publicação, destacou a relevância de Joyce Prado para o audiovisual brasileiro e relembrou o videoclipe Terra Aféfé, lançado em 2022, obra dirigida pela cineasta.