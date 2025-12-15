Filho de Rob Reiner e Michele Singer é preso, diz site dos EUA

Morte de Rob Reiner e da esposa Michele foi confirmada no domingo. KENT NISHIMURA / AFP

Nick Reiner, filho do diretor e ator norte-americano Rob Reiner e da fotógrafa Michele Singer Reiner, encontrados mortos no domingo (14), foi preso nesta segunda-feira (15) pelo Departamento de Polícia de Los Angeles. Ele tem 32 anos e é suspeito de ter matado os próprios pais, conforme o TMZ.

Rob, de 78 anos, e Michelle, de 68, foram encontrados mortos na mansão da família em Los Angeles, na tarde de domingo. Ambos estavam com ferimentos provocados por arma branca.

A Divisão de Roubos e Homicídios da LAPD prendeu Nick após horas de diligências e buscas relacionadas ao caso. Apesar disso, não há detalhes sobre o que motivou a prisão e as acusações atribuídas ao filho das vítimas.

O TMZ cita que ainda não está claro o que causou a violência contra Rob e Michele. No entanto, o site norte-americano cita uma possível discussão entre membros da família antes do crime.

Nick atraiu os holofotes pela primeira vez aos 15 anos, quando foi internado para tratar a dependência química. Conforme o O Globo, ele passou por 17 internações até 2016.

Quem foi Rob Reiner?

Rob Reiner construiu uma das carreiras mais versáteis de Hollywood, com reconhecimento tanto como ator quanto como diretor. Ele ganhou projeção nos anos 1970 ao interpretar Michael "Meathead" Stivic na série All in the Family, papel que lhe rendeu dois prêmios Emmy.

Como diretor, assinou filmes que se tornaram clássicos do cinema, entre eles Isto é Spinal Tap (1984), Conta Comigo (1986), A Princesa Prometida (1987), Harry & Sally – Feitos Um para o Outro (1989), Louca Obsessão (1990), Questão de Honra (1992) e O Presidente Americano (1995). Nos últimos anos, seguiu atuando, com participações em séries como New Girl e The Bear.

Filho do comediante e roteirista Carl Reiner, Rob também era conhecido pela atuação política e por apoiar causas ligadas à democracia, aos direitos civis e ao casamento entre pessoas do mesmo sexo.

O artista conheceu Michele Singer nos bastidores de Harry & Sally – Feitos Um para o Outro. Eles se casaram em 1989 e permaneceram juntos por 36 anos. Após o casamento, Michele passou a colaborar em projetos do marido, inclusive em produções cinematográficas.