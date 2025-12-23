“Esse carinho é incrível”: saída de programador da Cinemateca Capitólio mobiliza o público nas redes sociais

Leonardo Bomfim começou a atuar como programador do Capitólio em 2015. Gabi Pereira / Cinemateca Capitólio

O anúncio da saída do programador Leonardo Bomfim da Cinemateca Capitólio gerou dezenas de mensagens de frequentadores e colegas nas redes sociais do espaço cultural de Porto Alegre (veja o post abaixo). Elogiado pela curadoria apurada dos filmes exibidos e por promover debates qualificados, Leo, como é conhecido, optou por deixar a função após 10 anos.

— Esse carinho é incrível. Claro que fico surpreso, a gente nunca espera ver tantos comentários — afirma o profissional, que tem 41 anos e formação em Jornalismo.

Na sexta-feira (19), o programador já havia recebido o carinho do público durante sua última sessão no Capitólio.

— É uma relação direta mesmo. É muito próxima e carinhosa. Em diversos momentos, o público abraçou a Cinemateca quando a gente precisou — explica.

Parceria com Júpiter Maçã

Natural do Rio de Janeiro, Bomfim mudou-se para a Capital em 2004. O que o atraiu foi a cena musical da cidade. Teve parcerias informais com o lendário roqueiro Flávio Basso, ex-Os Cascavelletes e TNT, conhecido posteriormente como Júpiter Maçã.

Dirigiu o videoclipe A Marchinha Psicótica De Dr. Soup – que integra o álbum Uma Tarde na Fruteira de Júpiter Maçã –, desenvolveu um site e um single, além de um roteiro de longa-metragem com o músico, projeto que não foi adiante. Nessa época, também realizou trabalhos vinculados ao cinema.

O jornalista atuava especialmente no cenário musical e teve um site voltado à música dos anos 1970 e 1980. Ele afirma que sua escola de programação de cinema desenvolveu-se graças ao conhecimento de Marcus Mello.

— Em 2013, o Marcus Mello, que era o programador da Sala P. F. Gastal e assumiu a coordenação de cinema, me convidou para assumir a sala ali na Usina do Gasômetro — recorda.

Segundo Bomfim, a ida para a Cinemateca Capitólio foi efetivada em 2015, quando o espaço foi reaberto na Rua Demétrio Ribeiro, no Centro Histórico.

— Foi um trabalho com vários momentos e muitas etapas. Passamos por muitas situações extra cinematográficas como pandemia e inundação. Foram 10 anos intensos — reconhece.

Fim de um ciclo

Sobre a decisão de sair, o programador assegura que não há convites para novos projetos no momento. Seus planos envolvem se dedicar à pesquisa e aos estudos, além de permanecer na Capital. Ele também afirma que não houve conflitos ou problemas internos e avalia a saída como o encerramento natural de um ciclo pessoal.

Leo elogia a equipe e o ambiente da Cinemateca Capitólio:

— Embora não seja um fim, não estou rompendo laços com a Cinemateca. Pretendo seguir colaborando e desenvolvendo projetos de outra maneira, não como programador regular do espaço.

Novo programador

O novo programador será Marcus Mello, que tem experiência na função e atuou durante 12 anos na Sala P. F. Gastal, na Usina do Gasômetro.

A partir de janeiro, ele assume o posto e pretende manter o perfil atual da programação, com a realização de mostras, exibição de clássicos e lançamentos de filmes, especialmente nacionais. O profissional contará com o auxílio de uma assistente de produção de programação, que já atua na Cinemateca.