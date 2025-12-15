Rob Reiner e esposa são encontrados mortos em sua casa em Los Angeles

Morte de Rob Reiner e da esposa Michele foi confirmada no domingo. KENT NISHIMURA / AFP

O cineasta e ator Rob Reiner e sua esposa, Michele Reiner, foram encontrados mortos na mansão da família no sul da Califórnia, informou a imprensa dos Estados Unidos nesta segunda-feira (15). Segundo a revista People, o casal teria sido assassinado pelo filho, o roteirista Nick Reiner, 32 anos, mas a polícia não confirmou a informação.

A descoberta das mortes na casa do diretor de Conta Comigo (1986), Harry e Sally: Feitos Um para o Outro (1989) e Questão de Honra (1992) foi revelada pela emissora local NBCLA e outros meios de comunicação. A informação foi confirmada pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom.

O canal NBC citou uma fonte próxima à família segundo a qual o casal foi encontrado morto no domingo (14), aparentemente com ferimentos provocados por arma branca. De acordo com o Departamento de Polícia de Los Angeles, o caso deve ser investigado como homicídio.

A família do casal enviou uma nota à revista People, confirmando o ocorrido e pedindo privacidade neste momento.

"É com profundo pesar que anunciamos a trágica morte de Michele e Rob Reiner. Estamos devastados por essa perda repentina e pedimos privacidade neste momento incrivelmente difícil", diz o documento.

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, lamentou a morte de Reiner e de sua esposa.

— Estou com o coração partido com a trágica perda de Rob e sua esposa Michele. Eu conhecia Rob e tenho um enorme respeito por ele. Um ator aclamado, diretor, produtor, escritor e ativista político engajado, ele sempre usou seus talentos a serviço dos outros — afirmou a prefeita.

Reiner alcançou a fama como ator no papel do genro desajeitado Michael "Meathead" Stivic na sitcom Tudo em Família (1971–1979), antes de começar a dirigir com Isto É Spinal Tap, uma sátira em forma de documentário lançada em 1984. O longa ganhou a sequência Isto é Spinal Tap 2 neste ano. Um de seus trabalhos mais recentes foi na série The Bear, em que interpretou o personagem Albert Schnurr.