Rob Reiner e esposa são encontrados mortos em sua casa em Los Angeles

O cineasta e ator Rob Reiner e sua esposa, Michele Reiner, foram encontrados mortos na mansão da família no sul da Califórnia, informou a imprensa dos Estados Unidos nesta segunda-feira (15). Segundo a revista People, o casal teria sido assassinado pelo filho, o roteirista Nick Reiner, 32 anos, mas a polícia não confirmou a informação.
A descoberta das mortes na casa do diretor de Conta Comigo (1986), Harry e Sally: Feitos Um para o Outro (1989) e Questão de Honra (1992) foi revelada pela emissora local NBCLA e outros meios de comunicação. A informação foi confirmada pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom.
O canal NBC citou uma fonte próxima à família segundo a qual o casal foi encontrado morto no domingo (14), aparentemente com ferimentos provocados por arma branca. De acordo com o Departamento de Polícia de Los Angeles, o caso deve ser investigado como homicídio.
A família do casal enviou uma nota à revista People, confirmando o ocorrido e pedindo privacidade neste momento.
"É com profundo pesar que anunciamos a trágica morte de Michele e Rob Reiner. Estamos devastados por essa perda repentina e pedimos privacidade neste momento incrivelmente difícil", diz o documento.
A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, lamentou a morte de Reiner e de sua esposa.
— Estou com o coração partido com a trágica perda de Rob e sua esposa Michele. Eu conhecia Rob e tenho um enorme respeito por ele. Um ator aclamado, diretor, produtor, escritor e ativista político engajado, ele sempre usou seus talentos a serviço dos outros — afirmou a prefeita.
Reiner alcançou a fama como ator no papel do genro desajeitado Michael "Meathead" Stivic na sitcom Tudo em Família (1971–1979), antes de começar a dirigir com Isto É Spinal Tap, uma sátira em forma de documentário lançada em 1984. O longa ganhou a sequência Isto é Spinal Tap 2 neste ano. Um de seus trabalhos mais recentes foi na série The Bear, em que interpretou o personagem Albert Schnurr.
Em 1989, dirigiu e atuou na comédia romântica Harry e Sally protagonizada por Billy Crystal e Meg Ryan. Talvez o seu filme mais conhecido no Brasil seja Conta Comigo, baseado em um conto de Stephen King sobre um grupo de amigos que parte em busca do corpo de um menino desaparecido na região.