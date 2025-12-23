Como está a casa do filme "Esqueceram de Mim" em 2025? Veja antes e depois

O imóvel foi cenário do clássico de 1990 e chegou a despertar o interesse de Macaulay Culkin, que cogitou adquiri-lo. Airbnb / Divulgação

A icônica mansão de Esqueceram de Mim não é apenas cenário, mas um elemento essencial do clássico natalino de 1990. É nela que Kevin McCallister (Macaulay Culkin), acidentalmente deixado para trás enquanto a família viaja a Paris, vive uma aventura inesquecível.

Escolhida pelo diretor Chris Columbus após semanas de busca nos subúrbios de Chicago, a mansão se destacou pela estética marcante e pela versatilidade para as cenas de ação. Embora apenas a fachada tenha sido usada nas filmagens, com interiores recriados em estúdio, a casa ganhou status de ícone cultural e segue como referência para fãs do clássico natalino.

Sozinho em casa, Kevin aproveita a liberdade recém-descoberta, mas logo precisa usar toda a criatividade — e a própria arquitetura da casa — para se defender dos atrapalhados ladrões Harry e Marv, enquanto aprende lições valiosas sobre independência, coragem e o verdadeiro significado da família, tudo isso ao lidar com o enigmático vizinho, o velho Marley.

Filme, que arrecadou mais de US$ 285 milhões nos Estados Unidos, consagrou Macaulay Culkin. Divulgação / Fox

Mansão vira ícone imobiliário

Em 2012, a mansão foi vendida pela família Abendshien a Tim e Trisha Johnson. Anos depois, em 2021, o imóvel voltou a ganhar destaque comercial ao ser disponibilizado por uma plataforma de hospedagem para uma estadia única.

A ação promocional teve a participação de Devin Ratray, intérprete de Buzz McCallister, e recriou fielmente a decoração icônica vista no filme.

A mansão foi colocada à venda em maio de 2024, com 847 metros quadrados de área construída, cinco quartos, seis banheiros e estruturas modernizadas, como academia e quadra esportiva coberta.

A negociação foi concluída em janeiro de 2025 por US$ 5,5 milhões (cerca de R$ 30 milhões), valor acima do preço inicial de US$ 5,25 milhões (aproximadamente R$ 29 milhões). Atualmente, o imóvel é uma residência privada e não está aberto à visitação, restando aos fãs apenas contemplar sua icônica fachada.

Veja como está a casa

Casa aparece com diversas mudanças. TikTok / Reprodução