Com retorno de Chris Evans como Capitão América, Marvel divulga primeiro teaser de "Vingadores: Doutor Destino"

Evans viveu o Capitão América entre 2011 e 2019. X: @MarvelStudios / Reprodução

Após sete anos, Chris Evans está de volta ao Universo Cinematográfico da Marvel (MCU, na sigla em inglês). Ele retorna como Capitão América em Vingadores: Doomsday, que teve estreia confirmada para o dia 18 de dezembro de 2026.

Nesta terça-feira (23), a Marvel divulgou o primeiro teaser do longa que dá sequência ao MCU. Em pouco mais de um minuto de vídeo, Evans aparece como Steve Rodgers, pega o emblemático uniforme do Capitão América e balança um bebê no colo.

O ator viveu o papel durante oito anos, entre 2011 e 2019. Como um dos pilares e mais adorados nomes da primeira fase do MCU, Evans havia se despedido do papel em Vingadores: Ultimato – longa que encerrou a primeira parte da trama dos heróis da Marvel. Na ocasião, ele também passou o personagem para Anthony Mackie, que estrelou Capitão América: Admirável Novo Mundo neste ano.

Em Doomsday, Evan vai contracenar novamente com sua principal dupla do MCU: Robert Downey Jr. Agora como o vilão Doutor Estranho, ele também se despediu do universo de heróis da Marvel em Ultimato, com a morte do Homem de Ferro.

O enredo da próxima aventura dos Vingadores ainda não foi divulgado, mas o longa já tem sequência confirmada. Vingadores: Guerras Secretas, é aguardado para dezembro de 2027.

Veja o teaser