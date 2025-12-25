Cinema

Cillian Murphy é destaque no primeiro teaser de "Peaky Blinders: O Homem Imortal"

Filme estreia em 20 de março de 2026 e se passa durante a Segunda Guerra Mundial, com novos personagens no elenco

Estadão Conteúdo

Redação O Estado de S. Paulo

