Barack Obama inclui "O Agente Secreto" em sua lista de filmes favoritos de 2025

"O Agente Secreto", de Kléber Mendonça Filho, é estrelado por Wagner Moura. Victor Jucá / Divulgação

Aposta do Brasil para o Oscar 2026, o filme O Agente Secreto entrou para uma seleta lista: a de favoritos de Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos. Protagonizado por Wagner Moura, o longa de Kléber Mendonça Filho disputa uma das cinco indicações ao prêmio de melhor filme internacional.

Obama publicou na quinta-feira (19) em seu perfil no Instagram as listas com livros, filmes e músicas favoritos de 2025. Esta é uma tradição do ex-presidente norte-americano, que teve início quando ele ainda residia na Casa Branca.

Além de O Agente Secreto, outros 10 filmes foram citados por Obama. São eles:

Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson

Pecadores, de Ryan Coogler

Foi Apenas um Acidente, de Jafar Panahi

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, de Chloé Zhao

Valor Sentimental, de Joachim Trier

A Única Saída, de Park Chan-wook

Sonhos de Trem, de Clint Bentley

Jay Kelly, de Noah Baumbach

Quando o Céu se Engana, de Aziz Ansari

Orwell: 2+2=5, de Raoul Peck

"Espero que você encontre algo novo para curtir — e, por favor, envie as suas recomendações para eu conferir!", escreveu Obama na postagem.

Enquanto disputa uma vaga no Oscar, o filme brasileiro foi indicado a três categorias no Globo de Ouro: melhor filme em língua não inglesa, melhor filme de drama e melhor ator para Moura.

Músicas e livros

Obama também listou as suas músicas favoritas de 2025. O destaque vai para Abracadraba, hit de Lady Gaga. Nokia, do rapper Drake, também figura na seleção.

Já nos livros, o ex-presidente dos Estados Unidos destacou Paper Girl, de Beth Macy, Flashlight, de Susan Choi, e We The People, de Jill Lepore.

