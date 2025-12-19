Barack Obama inclui "O Agente Secreto" em sua lista de filmes favoritos de 2025

Aposta do Brasil para o Oscar 2026, o filme O Agente Secreto entrou para uma seleta lista: a de favoritos de Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos. Protagonizado por Wagner Moura, o longa de Kléber Mendonça Filho disputa uma das cinco indicações ao prêmio de melhor filme internacional.
Obama publicou na quinta-feira (19) em seu perfil no Instagram as listas com livros, filmes e músicas favoritos de 2025. Esta é uma tradição do ex-presidente norte-americano, que teve início quando ele ainda residia na Casa Branca.
Além de O Agente Secreto, outros 10 filmes foram citados por Obama. São eles:
- Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson
- Pecadores, de Ryan Coogler
- Foi Apenas um Acidente, de Jafar Panahi
- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, de Chloé Zhao
- Valor Sentimental, de Joachim Trier
- A Única Saída, de Park Chan-wook
- Sonhos de Trem, de Clint Bentley
- Jay Kelly, de Noah Baumbach
- Quando o Céu se Engana, de Aziz Ansari
- Orwell: 2+2=5, de Raoul Peck
"Espero que você encontre algo novo para curtir — e, por favor, envie as suas recomendações para eu conferir!", escreveu Obama na postagem.
Enquanto disputa uma vaga no Oscar, o filme brasileiro foi indicado a três categorias no Globo de Ouro: melhor filme em língua não inglesa, melhor filme de drama e melhor ator para Moura.
Músicas e livros
Obama também listou as suas músicas favoritas de 2025. O destaque vai para Abracadraba, hit de Lady Gaga. Nokia, do rapper Drake, também figura na seleção.
Já nos livros, o ex-presidente dos Estados Unidos destacou Paper Girl, de Beth Macy, Flashlight, de Susan Choi, e We The People, de Jill Lepore.
O filme
Em O Agente Secreto, o público acompanha Marcelo (cujo nome verdadeiro é Armando) tentando se infiltrar na sociedade como um cidadão comum para fugir dos olhos de Girotti, o empresário com quem ele se desentendeu. Ao lado de Elza, Marcelo arquiteta um plano para fugir do Brasil com o seu filho, Fernando, mas não sabe que Girotti já contratou assassinos de aluguel (Bobbi e Augusto) para matá-lo.