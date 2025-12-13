Ator Peter Greene, de "Pulp Fiction" e "O Máskara", é encontrado morto, aos 60 anos, em Nova York

Conhecido por seus papéis antagônicos, Peter Greene foi encontrado morto aos 60 anos. Miramax / Divulgação

O ator Peter Greene, conhecido por interpretar antagonistas no cinema, foi encontrado morto nesta sexta-feira (12) em seu apartamento em Nova York. Ele tinha 60 anos.

Greene, que ficou conhecido pelo papel de Zed em Pulp Fiction (1994) e do vilão Dorian em O Máskara (também de 1994), teve a morte confirmada por seu empresário, Gregg Edwards.

De acordo com Edwards, o corpo foi encontrado no apartamento do ator na região do Lower East Side. A causa da morte não foi divulgada, segundo o site NBC News.

Ao longo da carreira, Greene constituiu sua imagem fortemente associada a personagens sombrios, violentos ou ambíguos.

Morte foi "inesperada", diz empresário

Citado pela NBC News, Edwards descreveu Greene como alguém muito diferente de seus papéis.

— Ninguém interpretava um vilão melhor do que Peter — afirmou o empresário, para quem o ator tinha "um lado gentil que a maioria das pessoas nunca viu e um coração de ouro".