Ator de "The Wire" e "It: Capítulo 2", James Ransone morre aos 46 anos

Ator participou de diversos filmes de terror. Focus Features / Reprodução

O ator norte-americano James Ransone morreu aos 46 anos. A informação foi confirmada neste domingo (21), dois dias após a morte, ocorrida na sexta-feira (19), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

De acordo com informações divulgadas pelo portal TMZ, a morte é investigada como suicídio. A polícia afirmou que não há indícios de crime ou de participação de terceiros.

Ransone foi encontrado em uma residência após um chamado às autoridades. A família não divulgou detalhes sobre as circunstâncias da morte.

Quem foi James Ransone?

Com uma carreira marcada por personagens intensos, o ator ganhou projeção internacional ao interpretar Ziggy Sobotka na segunda temporada de The Wire, série da HBO considerada um marco da televisão contemporânea.

O trabalho o colocou no radar do roteirista e produtor David Simon, com quem voltou a colaborar em produções como Generation Kill e Treme.

Nos cinemas, virou presença recorrente no gênero do terror, com papéis nos dois primeiros filmes da franquia A Entidade (2012 e 2015), em It: Capítulo 2 (2018), adaptação da obra de Stephen King, e nos dois longas de O Telefone Preto (2021 e 2025).

Em It, interpretou a versão adulta de Eddie Kaspbrak, um dos integrantes do Clube dos Perdedores. Na televisão, além de The Wire, acumulou participações em séries como Law & Order, Hawaii Five-0 e, mais recentemente, Poker Face, estrelada por Natasha Lyonne. A carreira começou no início dos anos 2000, com papéis coadjuvantes em produções como Ed e Third Watch.

Procure ajuda

Caso você esteja enfrentando alguma situação de sofrimento intenso ou pensando em cometer suicídio, pode buscar ajuda para superar este momento de dor. Lembre-se de que o desamparo e a desesperança são condições que podem ser modificadas e que outras pessoas já enfrentaram circunstâncias semelhantes.

Se não estiver confortável em falar sobre o que sente com alguém de seu círculo próximo, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. O CVV (cvv.org.br) conta com mais de 4 mil voluntários e atende mais de 3 milhões de pessoas anualmente. O serviço funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados), pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil (confira os endereços neste link).