Ator de "The Wire" e "It: Capítulo 2", James Ransone morre aos 46 anos

O ator norte-americano James Ransone morreu aos 46 anos. A informação foi confirmada neste domingo (21), dois dias após a morte, ocorrida na sexta-feira (19), em Los Angeles, nos Estados Unidos.
De acordo com informações divulgadas pelo portal TMZ, a morte é investigada como suicídio. A polícia afirmou que não há indícios de crime ou de participação de terceiros.
Ransone foi encontrado em uma residência após um chamado às autoridades. A família não divulgou detalhes sobre as circunstâncias da morte.
Quem foi James Ransone?
Com uma carreira marcada por personagens intensos, o ator ganhou projeção internacional ao interpretar Ziggy Sobotka na segunda temporada de The Wire, série da HBO considerada um marco da televisão contemporânea.
O trabalho o colocou no radar do roteirista e produtor David Simon, com quem voltou a colaborar em produções como Generation Kill e Treme.
Nos cinemas, virou presença recorrente no gênero do terror, com papéis nos dois primeiros filmes da franquia A Entidade (2012 e 2015), em It: Capítulo 2 (2018), adaptação da obra de Stephen King, e nos dois longas de O Telefone Preto (2021 e 2025).
Em It, interpretou a versão adulta de Eddie Kaspbrak, um dos integrantes do Clube dos Perdedores. Na televisão, além de The Wire, acumulou participações em séries como Law & Order, Hawaii Five-0 e, mais recentemente, Poker Face, estrelada por Natasha Lyonne. A carreira começou no início dos anos 2000, com papéis coadjuvantes em produções como Ed e Third Watch.
Procure ajuda
Caso você esteja enfrentando alguma situação de sofrimento intenso ou pensando em cometer suicídio, pode buscar ajuda para superar este momento de dor. Lembre-se de que o desamparo e a desesperança são condições que podem ser modificadas e que outras pessoas já enfrentaram circunstâncias semelhantes.
Se não estiver confortável em falar sobre o que sente com alguém de seu círculo próximo, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. O CVV (cvv.org.br) conta com mais de 4 mil voluntários e atende mais de 3 milhões de pessoas anualmente. O serviço funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados), pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil (confira os endereços neste link).
Você também pode buscar atendimento na Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua casa, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no telefone 192, ou em um dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do Estado. A lista com os endereços dos CAPS do Rio Grande do Sul está neste link.