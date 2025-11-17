Spoiler? Perfil do Oscar publica foto de Wagner Moura no Instagram

Wagner Moura no Governors Awards. AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Se você não acredita em coincidências, então prepara-se para torcer – novamente – pelo Brasil no Oscar. Isso porque o perfil no Instagram da principal premiação do cinema mundial publicou, nesta segunda-feira (17), uma foto de Wagner Moura, estrela de O Agente Secreto – longa de Kleber Mendonça Filho que foi escolhido para representar o Brasil na competição.

A foto é do ator brasileiro no Governors Awards, prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos que distribui "estatuetas honorárias" e ocorreu no domingo (17).

Apesar de não confirmar uma possível indicação de Wagner Moura ao Oscar, a publicação animou os brasileiros. Em cerca de uma hora, mais de 17 mil comentários foram deixados na publicação, que ultrapassou as 77 mil curtidas na primeira hora.

"Que comecem os jogos", escreveu um fã brasileiro. "Próximo Oscar winner", brincou outra.

A euforia tem sentido. Nos últimos dias, sites internacionais especializados em cinema apontaram Wagner Moura como um dos favoritos à estatueta na categoria de melhor ator. No entanto, a Academia ainda não divulgou a lista oficial de indicados.

Nos comentários da própria publicação, a Academia utilizou as hastags Wagner Moura e Oscar.

E vale lembrar: neste ano, o Brasil conquistou o Oscar de melhor filme internacional por Ainda Estou Aqui. O longa de Walter Salles também recebeu indicações nas categorias de melhor filme e melhor atriz, com Fernanda Torres.

Veja a publicação

Sobre o que é O Agente Secreto?

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto se passa em Recife, no ano de 1977, época da Ditadura Militar no Brasil. Em meio à instabilidade política, Wagner Moura interpreta Marcelo, que retorna à capital pernambucana em busca de um recomeço, apenas para descobrir que sua terra natal não é mais um lugar tão seguro como antes.

Elenco de peso

Além de Wagner Moura, nomes como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Roberio Diogenes, Hermila Guedes, Tânia Maria, Isabél Zuaa e Alice Carvalho também compõem o elenco da produção.

Premiações conquistadas em Cannes