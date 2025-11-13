"O Diabo Veste Prada 2": primeiro teaser do filme mostra o reencontro de Meryl Streep e Anne Hathaway; assista 

Primeiro teaser mostrou o reencontro de Meryl Streep e Anne Hathaway. 20th Century Studios / Divulgação

A continuação de O Diabo Veste Prada ganhou mais um capítulo: nesta quarta-feira (12), a atriz Anne Hathaway, que participou do primeiro filme, compartilhou em seu perfil no Instagram, o primeiro teaser do longa (veja abaixo).

Na legenda da publicação, a atriz escreveu: “It’s everyone’s birthday (é o aniversário de todo mundo)”, em referência ao próprio aniversário, celebrado em 12 de novembro.

O Diabo Veste Prada 2, que irá revisitar um dos maiores clássicos dos anos 2000, deve estrear em maio de 2026 — 20 anos depois do original.

Como será o próximo filme?

Aline Brosh McKenna foi escolhida para escrever o roteiro, enquanto o diretor do filme original, David Frankel, estaria em negociações para retornar.

A estreia do segundo filme será no dia 1º de maio de 2026 e promete atualizar a história para os novos tempos. De acordo com o The Guardian, o roteiro vai acompanhar Miranda Priestly, a temida editora interpretada por Meryl Streep, diante da decadência das revistas impressas e da ascensão do mercado digital.

Em uma reviravolta irônica, Miranda dependerá de Emily Charlton — vivida por Emily Blunt —, agora uma poderosa executiva do setor publicitário, para tentar salvar sua publicação.

Produzido pela 20th Century Studios, o longa foi confirmado em junho e marca o retorno de um dos filmes mais icônicos sobre moda, poder e ambição.

Baseado no livro de mesmo nome, O Diabo Veste Prada mostrou Meryl Streep no papel de Miranda Priestly, uma imponente editora-chefe de uma grande revista de moda, e Anne Hathaway e Emily Blunt nos papéis das assistentes Andy e Emily, respectivamente.

Aumento nas buscas pelo filme no Trends

O Google Trends registrou um aumento nas buscas pelo filme O Diabo Veste Prada 2 nesta quarta-feira (13). O termo gerou mais de 20 mil buscas nas últimas 22 horas, com um aumento de 500%.

O filme registrou aumento nas buscas nas últimas horas. Google Trends / Reprodução

Veja a publicação:

Marco cultural

Anne Hathaway e Meryl Streep ficaram marcadas pelos papéis de Andy e Miranda. Divulgação / Fox Pictures

O Diabo Veste Prada segue a história de Andy (Anne Hathaway), uma recém-formada em jornalismo que se muda para Nova York e consegue um emprego como assistente de Miranda Priestly (Meryl Streep), uma exigente editora-chefe de uma revista de moda.

No entanto, à medida que o tempo passa, Andy passa a questionar as suas habilidades para continuar trabalhando para Miranda. Ela também convive com os personagens vividos por Stanley Tucci, Adrian Grenier, Tracie Thoms e Rich Sommer.

Apenas na estreia, em 2006, o longa fez mais de US$ 326 milhões nas bilheterias do mundo todo.

Até hoje, a produção segue como referência para os filmes do gênero, além de ter se consolidado como um marco na cultura pop.