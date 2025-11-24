Morre Udo Kier, ator alemão que fez "O Agente Secreto" e Bacurau", aos 81 anos

Udo Kier fez parte de duas grandes produções brasileiras recentes. Reprodução / SBS Films

Morreu neste domingo (23) o ator alemão Udo Kier, conhecido pelo público brasileiro por integrar o elenco de "Bacurau" e "O Agente Secreto".

A informação foi noticiada pelo portal Variety e confirmada pelo parceiro do ator, o artista Delbert McBride. Detalhes sobre a causa da morte não foram divulgados.

Kier esteve presente em dois filmes dirigidos pelo cineasta brasileiro Kleber Mendonça Filho, "O Agente Secreto", atualmente em cartaz nos cinemas, e "Bacurau".

Relembre carreira do ator

A trajetória de Udo Kier no cinema é marcada por dezenas de personagens excêntricos interpretados ao longo dos seus mais de cinquenta anos de carreira.

Kier participou de mais de 250 filmes, nos quais transitou entre gêneros e diferentes linguagens, indo do terror à comédia, do suspense ao erótico, além de outros estilos.

Os trabalhos feitos com Mendonça Filho são apenas a ponta do iceberg da longa carreira do ator. Kier também atuou sob direções de Lars von Trier, Gus Van Sant e Rainer Werner Fassbinder, em filmes como Melancholia, Dogville e My Own Private Idaho.

Suas atuações nos filmes Carne para Frankenstein (1973) e Sangue para Drácula (1974), ambos com a direção de Paul Morrissey, foram responsáveis por projetar sua carreira na Europa.